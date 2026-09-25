 „Kauno dienos“ studijoje – ministras Alsys: kultūra ir žiniasklaida – nacionalinio saugumo klausimas

„Kauno dienos“ studijoje – ministras Alsys: kultūra ir žiniasklaida – nacionalinio saugumo klausimas

2026-09-25 12:24 kauno.diena.lt inf.

Šiandien „Kauno dienos“ studijoje svečiuojasi kultūros ministras Lukas Alsys.

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Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Lukas Alsys (dešinėje)
Gražvydas Mauižys (kairėje) ir Lukas Alsys (dešinėje) / Redakcijos nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

L. Alsys pabrėžia: kultūra ir nepriklausoma žiniasklaida šiandien yra tiesioginis nacionalinio saugumo klausimas. Užleisti šią erdvę reiškia palikti laisvą nišą priešiškai propagandai ir dezinformacijai. 

Atvirame pokalbyje iškėlėme jautriausius kultūros politikos, žiniasklaidos išlikimo regionuose bei Kauno paveldo apsaugos klausimus – UNESCO statuso įtaką miesto plėtrai. Aptarėme pašto įkainių problemos sprendimus, visuomenės protestus už kultūrą, teatrų vadovų kadencijų mechanizmus bei „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ palikimą.

Kviečiame žiūrėti:

Šiame straipsnyje:
Kultūros ministras
Lukas Alsys
žiniasklaida
kultūra
Kauno dienos studija

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