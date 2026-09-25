„Kauno dienos“ studijoje – ministras Alsys: kultūra ir žiniasklaida – nacionalinio saugumo klausimas

L. Alsys pabrėžia: kultūra ir nepriklausoma žiniasklaida šiandien yra tiesioginis nacionalinio saugumo klausimas. Užleisti šią erdvę reiškia palikti laisvą nišą priešiškai propagandai ir dezinformacijai.
Atvirame pokalbyje iškėlėme jautriausius kultūros politikos, žiniasklaidos išlikimo regionuose bei Kauno paveldo apsaugos klausimus – UNESCO statuso įtaką miesto plėtrai. Aptarėme pašto įkainių problemos sprendimus, visuomenės protestus už kultūrą, teatrų vadovų kadencijų mechanizmus bei „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“ palikimą.
Kviečiame žiūrėti:
Naujausi komentarai