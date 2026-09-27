 Plečiasi atvirų jaunimo erdvių tinklas

Plečiasi atvirų jaunimo erdvių tinklas

2026-09-27 18:55 kauno.diena.lt inf.

Vilkijoje atšvęstas atviros jaunimo erdvės vienų metų gimtadienis. Susirinkusį vietos jaunimą sveikino Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Vilkijos seniūnas Paulius Amanaitis, jaunimo reikalų koordinatorė Domantė Sinkevičiūtė, vietos bendruomenės atstovai. Renginys tapo ne tik švente su muzikiniais pasirodymais, bet ir puikia proga apžvelgti vietos jaunimo politikos tendencijas.

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Sukaktis: Vilkijos atvira jaunimo erdvė atšventė pirmąjį gimtadienį.
Sukaktis: Vilkijos atvira jaunimo erdvė atšventė pirmąjį gimtadienį. / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Gimtadienio šventėje, kurią vedė Ernestas Uknevičius, netrūko šiuolaikinės muzikos ir interaktyvių veiklų. Ypatingais muzikiniais akcentais tapo sesių Karolinos ir Mildos Smilgiūčių vokalinio dueto ir smuikininkės Melitos Kačenauskaitės pasirodymas.

Daugiausia plojimų ir gėlių susilaukė Vilkijos atviros jaunimo erdvės organizatorė Laura Daniulevičiūtė. Kartu su jaunuoliais ji planuoja įvairias edukacines veiklas, kūrybines dirbtuves, diskusijas ir visuomenines iniciatyvas. Svarbiausias Lauros darbo principas – ne primesti taisykles, o skatinti jaunus žmones tapti šios erdvės turinio kūrėjais.

Kauno rajonas yra viena labiausiai augančių ir jaunų savivaldybių šalyje. „Vilkijos pavyzdys įrodo, kad jaunimui reikia erdvės, kurioje jie jaustųsi šeimininkais. Džiaugiuosi, kad ši vieta per metus tapo traukos centru, kupinu idėjų, diskusijų ir pilietinės energijos. Sieksime, kad tokių erdvių būtų ir kitose seniūnijose“, – sakė V. Makūnas.

Kauno rajono savivaldybė plečia atvirų jaunimo erdvių tinklą: analogiškos erdvės veikia Neveronyse, Garliavoje, planuojamos Babtuose, Domeikavoje, Raudondvaryje ir kitose seniūnijose.

Šiame straipsnyje:
Vilkija
gimtadienis
šventė
vietos bendruomenė
Kauno rajono naujiena

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