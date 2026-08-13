 Žmonos sumušimu kaltinamas prokuroras Juozas Bagdonavičius atleistas iš darbo

Žmonos sumušimu kaltinamas prokuroras Juozas Bagdonavičius atleistas iš darbo

2026-08-13 14:32
BNS inf.

Generalinė prokurorė Nida Grunskienė ketvirtadienį iš pareigų atleido Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorą Juozą Bagdonavičių.

Juozas Bagdonavičius
Juozas Bagdonavičius / I. Gelūno / BNS nuotr.

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Anot prokuratūros pranešimo, toks sprendimas priimtas susipažinus su atlikto tarnybinio patikrinimo išvada bei motyvuotu teikimu dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.

Patikrinimo išvadoje konstatuota, kad būdamas prokuroru ir turėdamas pareigą laikytis Prokurorų etikos kodekse nustatytų aukštų elgesio reikalavimų bei saugoti gerą prokuroro vardą, J. Bagdonavičius šių reikalavimų nesilaikė ir savo elgesiu artimoje aplinkoje kilusio konflikto metu padarė šiurkštų tarnybinį pažeidimą – birželio 27 dieną savo namuose, kilus konfliktui, tyčia panaudojo fizinį smurtą prieš sutuoktinę.

Generalinė prokurorė tą pačią dieną pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nežymaus sveikatos sutrikdymo šeimos nariui ir grasinimo nužudyti.

Liepos 30 dieną Panevėžio apygardos prokuratūra šią bylą perdavė teismui.

Skelbta, kad J. Bagdonavičius savo kaltę pripažįsta.

Šiame straipsnyje:
Juozas Bagdonavičius
prokuroras
smurtas prieš žmoną

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Komentarai

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Domas
Nu va....Bet niekis....Be darbo neliks, o jei ką, tai kita išlaikys, nes vieniša yra, taip pat išsiskyrus. Priglaus....
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