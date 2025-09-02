Žemaičių plento sankryžoje – tragiška „Audi“ ir motociklo avarija: vaizdai iš įvykio vietos

Įvykio vietoje buvęs kaunietis mūsų portalui teigė, kad greitosios pagalbos ir policijos pareigūnai įvykio vietoje dirbo labai darniai, kaip viena komanda, kad sužalotas žmogus išgyventų.
„Pranešimą apie avariją gavome 18.42 val. Per eismo įvykį susidūrė automobilis „Audi“ ir motociklas. Nukentėjo motociklo vairuotojas, jis išvežtas į ligoninę. Daugiau sužalotų žmonių nėra“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas.
Vėliau Policijos departamentas pranešė, kad apie 20 val. motociklininkas nuo patirtų sužalojimų mirė.
Pasak jo, tiek automobilio, tiek motociklo vairuotojai buvo blaivūs.
