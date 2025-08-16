Vilniaus policininkus Kaune persekioja nelaimės: šį kartą viskas baigėsi dar gana laimingai

Kaip jau rašyta, kovo pabaigoje per incidentą, kilusį Taikos prospekte su nustatytu greičio viršytoju, vienam jų lūžo pėda. Penktadienio popietę Islandijos plente nuo kelio nulėkė motociklą be valstybinių numerių persekiojęs kitas jų ekipažas.
Šis incidentas įvyko 16.54 val. ties įsukimu į Ašigalio gatvę. Šiose statomo naujo viaduko prieigose minėtas policininkų iš Vilniaus ekipažas, nežinia kiek laiko persekiojęs sostinės kryptimi dideliu greičiu lėkusį motociklininką, kurio transporto priemonė buvo be valstybinių numerių, nesuvaldė savo tarnybinio BMW, kliudė laikiną atitvarą, o po to nuvažiavęs nuo kelio – ir jo ženklą, bei atsidūrė griovyje.
Kauno policijos atstovė linkusi akcentuoti, kad avariją patyręs kolegų iš sostinės ekipažas buvo blaivus ir niekas iš jų nenukentėjo.
Belieka priminti, kad kovo 30-ąją, apie 12.30 val., jų kolega buvo Kaune sužalotas už leistino greičio viršijimą apie 30 km/val. sustabdyto Sporto ir kovos menų asociacijos „Fightersland“ prezidento, vairavusio automobilį BMW.
Incidentas, per kurį buvo sužalotas minėtos Policijos departamento specialistas, įvyko, jam paprašius pažeidėjo išlipti iš automobilio. Panašu – kad šis pasirašytų protokolą. Tačiau BMW vairuotojas netikėtai skubiai uždarė automobilio langą, per kurį su juo bendravo pareigūnas, ir nepasirašęs jam surašyto protokolo, staigiai pajudėjo iš įvykio vietos, šiuo savo pavojingu manevru parblokšdamas šalia BMW stovėjusį policininką.
Bėglio gaudynėse, anot liudytojų, – pro „Megą“ – Vakarinio aplinkkelio link, dalyvavo penki policijos ekipažai, o bėglio greitis siekė ir apie 200 km/val. Pasak policijos atstovės, pareigūnams pametus BMW iš akiračio, vėliau jis rastas Akademijos miestelyje – prie vairuotojo namų. Tačiau tuščias.
Pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl pasipriešinimo policijai, po kelių dienų bėglys su advokatu pats atvyko į Kauno policiją.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, šis ikiteisminis tyrimas dar nėra baigtas.
