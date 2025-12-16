 Vilijampolėje – avarija: žmogų teko vaduoti ugniagesiams

Vilijampolėje – avarija: žmogų teko vaduoti ugniagesiams (Papildyta)

2025-12-16 09:11 kauno.diena.lt inf.

Antradienio rytą Kaune, Vilijampolėje, po avarijos vairuotoją iš automobilio teko vaduoti ugniagesiams. Nelaimė įvyko Panerių gatvėje.

„Automobilis atsitrenkė į stulpą ir parvirto ant šono. Nutraukti elektros laidai. Jie nukritę maždaug 150 m atkarpoje. Vairuotoją ką tik įmobilizavo ir perdavė medikams“, – portalui kauno.diena.lt pasakojo Kauno ugniagesių atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.

Pranešimas apie avariją gautas 8.41 val. 

Avariją mačiusi kita vairuotoja pasakojo, kad automobilis tiesiog trenkėsi į stulpą. Ji pati „Mercedes-Benz“ automobiliu važiavo gretimoje eismo juostoje. Spėliojo, kad vyrui galbūt sutriko sveikata.

„Sustojau ir mačiau, kaip prieš mane pradėjo kristi elektros laidai ir stulpas. Sustingau, nežinojau, ką daryti“, – pasakojo mergina. Nuotraukose matyti, kad stulpas nukritęs šalia jos automobilio.

Nukentėjęs vyras, anot jos, važiavo ramiai, tiesiai, nemanevravo. Vairuotoją ji pamatė, kai sukrėsta išlipo iš automobilio ir priėjo prie įvykio vietos. Vyras buvo prispaustas automobilyje. Atvykę uniagesiai jį išlaisvino, medikai gaivino.

Šiame straipsnyje:
avarija
avarija Panerių gatvėje

Žurnalistei
Nėra tokio žodžio “įmobilizuoti”, yra tik “imobilizuoti” : “Žodis siejamas su lot. immobilis – nejudamas. Imobilizuoti – padaryti nejudrų, nejudamą, nekilnojamą”. Kad ir kokios esate tautybės, MOKYKITĖS lietuvių kalbos, jei gyvenate Lietuvoje.
0
0
Trikojis \\.//
Jei tas gaidys būtų "skridęs" 50 km/h. ar tokios būtų pasekmės.____Dabar vidutinis gaidyno greitis mieste tarp 70-90 km/h.ir greičiau,o kas važiuoja leistinu greičiu tai fakina,signalina,net nuo kelio stumia,kur mūsų garbingoji milicija?
1
0
Visi komentarai (2)

