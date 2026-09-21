Vienas rėžėsi į atitvarus, kitas – į medį: ką savaitgalį šventė vairuotojai?

Pasak Kauno apskrities policijos pareigūnų, rugsėjo 20 d. apie 10.05 val. Kaune, Jonavos gatvėje, automobilį BMW vairavo neblaivus vyras, gimęs 2005 metais. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,01 prom.
Tą pačią dieną, apie 15.15 val., Kauno rajone, Drąseikių kaime, automobilį „Audi“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1988 metais. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2 prom.
Apie 18.35 val. Kauno rajone, Garliavoje, Vytauto gatvėje, automobilis „Mazda”, vairuojamas neblaivaus vyro, gimusio 1980 metais, kliudė atitvarus ir pasišalino. Vairuotojas – rastas. Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,89 prom.
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį, apie 3.05 val. Kaišiadorių rajone, Lapainios kaime, automobilis „Peugeot“, vairuojamas neblaivaus vyro, gimusio 1996 metais, nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į medį. Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,56 prom.
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