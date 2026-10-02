Vidurdienio aliarmas Jonavos rajono žvirkelyje: pagalbos prireikė 32 studentams

Į nelaimės vietą išskubėjo trys ugniagesių gelbėtojų autocisternos iš vietinės Kulvos bei Jonavos ugniagesių komandų. Atskubėjo ir du greitosios pagalbos medikų ekipažai bei policija.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad atvykus pirmiesiems ugniagesiams, minėtas autobusas buvo pasviręs virš maždaug pusantro metro aukščio griovio, o vienas iš jo galinių ratų kabojo ore.
Kaip portalui kauno.diena.lt pasakojo vienas šioje gelbėjimo operacijoje dalyvavęs ugniagesys, dar už poros metrų šis autobusas tikrai būtų virtęs.
Spąstuose atsidūrę pakibusio autobuso keleiviai, tarp kurių, kaip netrukus paaiškėjo, buvo įvairių užsieniečių, negalėjo iš jų ištrūkti, nes neatsidarė durys.
Gelbėjimo operacija, per kurią ugniagesiai gelbėtojai darbavosi ne tik kastuvais, bet ir buvo pririšę su lynu autobusą prie kito rato – kad jis nevirstų, truko apie keliolika minučių, kol visi situacijos įkaitai atsargiai vienas paskui kitą išlipo laukan.
Žodžiu, viskas dar palyginti laimingai baigėsi, nes, pirminiais duomenimis, niekas nenukentėjo, nebuvo ir prispaustų.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti ir tai, kad šis eismo įvykis, apie kurį buvo pranešta 12.35 val., įvyko Kauno technologijos universiteto studentams grįžtan iš ne per toliausiai esančio buvusio sovietinio aerodromo, kuriame šiuo metu perdirbamas toksinis gruntas. Ten jie lankėsi mokymosi tikslais ir buvo pakeliui į kitą panašų objektą.
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