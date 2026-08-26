Vidos ieško beveik mėnesį: paskelbė, kur matyta paskutinį kartą

Moteris liepos 31 d. apie 12 val. išėjo iš pažįstamos namų, esančių Kaišiadoryse, Žaslių g., ir iki šiol negrįžo. Apie 12.10 val. ji traukiniu išvyko iš Kaišiadorių link Kauno ir išlipo Palemono geležinkelio stotyje. Paskutinį kartą pastebėta tos pačios dienos vakare Kaune, Petrašiūnų mikrorajone.
Moters požymiai: apie 168 cm ūgio, vidutinio kūno sudėjimo, šviesių plaukų. Išeidama vilkėjo melsvos spalvos kostiumėlį be rankovių su ilgomis kelnėmis, tamsiai mėlynus marškinius, avėjo sportinius batelius, dėvėjo baltos spalvos skrybėlę, su savimi turėjo juodos spalvos odinę rankinę. Moteris sunkiai orientuojasi aplinkoje.
Asmenis, žinančius moters buvimo vietą, ją mačiusius ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 662 arba el. paštu el. paštu [email protected], arba skubios pagalbos telefonu 112.
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