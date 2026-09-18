 Varpo gatvėje automobilis partrenkė su paspirtuku į gatvę išvažiavusį nepilnametį

Varpo gatvėje automobilis partrenkė su paspirtuku į gatvę išvažiavusį nepilnametį

2026-09-18 19:14 kauno.diena.lt inf.

Penktadienio vakarą Kaune, Varpo gatvėje, įvyko avarija. Į ją pateko nepilnametis.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Policija pranešimą apie eismo įvykį Varpo gatvėje gavo 18.30 val. 

 „Lengvasis automobilis partrenkė į gatvę išvažiavusį vaiką. Negaliu pasakyti, ar jis stipriai nukentėjo. 

Tačiau bet kuriuo atveju paspirtuku važiavęs nukentėjusysis bus vežamas apžiūrai į medicinos įstaigą, nes yra nepilnametis. Greitoji jau atvyko į įvykio vietą“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas.  

 

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
avarija kaune
avarija LT
automobilis partrenkė nepilnametį

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų