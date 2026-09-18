Varpo gatvėje automobilis partrenkė su paspirtuku į gatvę išvažiavusį nepilnametį

Policija pranešimą apie eismo įvykį Varpo gatvėje gavo 18.30 val.
„Lengvasis automobilis partrenkė į gatvę išvažiavusį vaiką. Negaliu pasakyti, ar jis stipriai nukentėjo.
Tačiau bet kuriuo atveju paspirtuku važiavęs nukentėjusysis bus vežamas apžiūrai į medicinos įstaigą, nes yra nepilnametis. Greitoji jau atvyko į įvykio vietą“, – portalui kauno.diena.lt sakė Kauno apskrities policijos budėtojas.
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