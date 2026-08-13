 Užsieniečių mikroautobusas rėžėsi į stovintį vilkiką: žuvo du žmonės

Užsieniečių mikroautobusas rėžėsi į stovintį vilkiką: žuvo du žmonės (Atnaujinta)

pranešama apie daugybę sužeistųjų
2026-08-13 14:46 kauno.diena.lt inf.

Kėdainių rajone, kelyje A8, ketvirtadienio popietę mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“ su, pirminiais duomenimis, ukrainietiškais numeriais trenkėsi į vilkiko puspriekabės galą – žuvo du žmonės, daugybė žmonių sužeista.

<span>Užsieniečių mikroautobusas rėžėsi į stovintį vilkiką: žuvo du žmonės</span>
Užsieniečių mikroautobusas rėžėsi į stovintį vilkiką: žuvo du žmonės / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Kauno policijos duomenimis, rugpjūčio 13 d. apie 13.21 val. Kėdainių r., Pelėdnagių sen., Šilainių k., kelyje Panevėžys-Aristava-Sitkūnai, kryptimi nuo Kauno link Panevėžio, sunkiasvorei transporto priemonei „Renault“ su puspriekabe, kurią vairavo vyras (gim. 1978 m.), remontuojamam kelio ruože sustojus prie švbiesoforo degant draudžiamam šviesoforo signalui, staiga į puspriekabės galą atsitrenkė ta pačiame kryptimi važiavęs autobusiukas „MB Sprinter”.

Eismo įvykio metu žuvo „MB Sprinter” vairuotojas (gim. 1983 m.)  ir keleivė (gim. 1971 m.).  

Į gydymo įstaigą pristatytos keturios moterys (gim. 1981m, 1984m.,1991m.) ir vienas vyras (gim. 1981 m.), taip pat, nepilnametis (gim. 2012 m.). 

Kauno policija patvirtino, kad mikroautobusu vyko užsienio šalies piliečiai.

Vilkiko vairuotojas po medikų apžiūros gydomas ambulatoriškai. 

Įvykis tiriamas.

Šiame straipsnyje:
avarija
tragiška avarija
Avarija Kėdainių rajone

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Patarimas \\.//
saugokis žydo,cigono ir xoxolo.
0
0
GailNeVisi
cha cha cha, puikios zinios.
3
-4
g
Cha cha, ot gerai. Puikios naujienos.
1
-4
Visi komentarai (15)
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų