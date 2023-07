Trečią kartą prieš teismą dėl dantų protezavimo stojęs stalius: dariau kaip sau!

Prieš Kauno apylinkės teismą šiandien vėl stojo lig šiol jo savotiškai globotas ne per seniausiai „iš numirusiųjų prisikėlęs“ Artūras Girsas, išgarsėjęs šiurpinančiais dantų gydymo bei protezavimo metodais.

Iškalbingas dialogas

Visa naujos šio skandalingojo staliaus bylos esmė sutilpo į šiandieniniame teismo posėdyje įvykusį teisiamojo ir naujos jo aukos sūnaus dialogą.

„Išsišiepkite!“ – netikėtai paprašė teisiamojo nukentėjusiosios sūnus. A. Girsas šį prašymą įvykdė nenoromis. O jam išsišiepus, paaiškėjo, kad jis – be dantų.

„O ką tu man rodei, atvažiavęs pirmą kartą pas mano mamą?!“ – toliau klausė teisiamojo nukentėjusiosios sūnus, prieš teismo posėdį žiniasklaidai pasakojęs, kad pagal skelbimą apie odontologo paslaugas namuose išsikviestas A. Girsas tada demonstravo savo dantis kaip iš reklaminio paveikslėlio. Ir tikino, kad netrukus su tokiais bus ir naujoji jo klientė.

Tačiau ir po tokios nukentėjusiosios sūnaus kontratakos A. Girsas nebuvo linkęs pasiduoti. „O gal man dantis per tą laiką išmušė?“ – atsikirto jis.

Netrukus 64-erių sulauksiančio A. Girso apklausa, trečią kartą stojus prieš teismą dėl dantų taisymo ir protezavimo apsišaukus šios srities specialistu, truko apie valandą.

Artūras Girsas/Justinos Lasauskaitės nuotr.

„Norėjau padaryti gera, o mane vėl juodina!“ – toks buvo pirmas jo parodymų sakinys. O šių esmė – kad gulėdamas ligoninėje dėl savo ligos, jis sužinojo apie jam galinčius padėti vaistus, kurie kainuoja pusantro tūkstančio eurų. Dėl to tikino ir ryžęsis dar kartą grįžti prie savo senos veiklos, už kurią jau buvo du kartus teistas. Juolab, kad kioskininkė, per kurią jis įdėjo į žiniasklaidą skelbimą apie namuose teikiamas odontologo paslaugas su nuolaida, jam patarė nurodyti ne savo pavardę. Netrukus paskambino ir šios paslaugos panorusi klientė, kuri, A. Girso patikinimu, buvo vienintelė, nors norinčiųjų buvo ir daugiau. Sulaukia jis tokių skambučių ir iki šiol, nors po paskutinio teistumo tris metus daugiau to nesiėmė, kaip ir po tos vienintelės paslaugos pernai vasarą, kuri vėl atvedė jį į teisiamųjų suolą.

Norėjau padaryti gera, o mane vėl juodina!

Nukentėjusioji vos tvardėsi

Nauja A. Girso auka – jau devintą dešimtį įpusėjusi Vilijampolės gyventoja į šiandieninį teismo posėdį buvo atvežta sūnaus neįgaliojo vežimėlyje. Šis ir buvo priežastis ieškoti odontologo, teikiančio paslaugas namuose.

Nukentėjusioji, pateikusi A. Girsui 1500 eurų ieškinį dėl padarytos turtinės žalos – tiek jai kainavo šio apsišaukėlio paslaugos ir 2 tūkst. eurų ieškinį už patirtus nepatogumus bei kančias, pasakojo, kad pirmo vizito – vos už pusvalandžio po jos skambučio metu A. Girsas atrodė kaip tikras inteligentas. Jis mūvėjo baltas kelnes, dėvėjo raudonus marškinius, atvyko automobiliu BMW. Tiesa, šį, kaip teigia iš „Regitros“ gauti dokumentai, prieš devynerius metus įsigijo A. Girso draugė, kuri, beje, kviečiama į kitą teismo posėdį kaip liudytoja.

Anot nukentėjusiosios, vos atvykęs A. Girsas tada ėmėsi darbo – be jokių pirštinių ar chalato ir jai sėdint neįgaliojo vežimėlyje. Tik suleidęs prieš tai kažką ne į dantenas, bet į apatinę lūpą. Ir jai dar teigiant, kad vaistai nesuveikė. Nukentėjusiosios sūnus teismui pasakojo, kad, būdamas kitame kambaryje, girdėjęs mamos dejones.

Iš viso A. Girsas buvo atvykęs į šios neįgalios senjorės namus keturis kartus. Antrąjį – jau kitą dieną po pirmojo vizito. Ir labai anksti ryte, dėl ko toliau teikė jai apsišaukėliškas savo paslaugas tiesiog lovoje.

Jau po antrojo vizito, anot nukentėjusiosios, A. Girsas ėmė jai nebepatikti – atvyko murzinas, juodomis panagėmis, su kuriomis netrukus vėl ėmė raustis jos burnoje, ir be galo kažkur skubėdamas. „Kuo toliau, tuo labiau, ėmiau jo bijoti. Vėl pamačius jo BMW, imdavau net drebėti, bet jau buvau sumokėjusi avansą“, – pasakojo nukentėjusioji.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Pavardę melavo, įkalčius slėpė

Galiausiai A. Girsas atvežė šiai savo klientei ir protezus, po ko, anot jos, stvėrė ant stalo padėtą atlygį ir išbėgo net neatsisveikinęs. Nors sūnus, pamatęs mamą su naujais protezais, nesusilaikė, kad jos dantys – kaip arklio, o viršutinė lūpa – neįprastai atvėpusi.

Be to, netrukus paaiškėjo, kad mama negali ne tik valgyti, bet ir dėl prasidėjusių dantenų bei žandikaulių skausmų – ir sukasti bei net užsičiaupti. Tačiau paskambinus A. Girsui, šis teigė, kad taip ir turi būti – po dviejų savaičių viskas suguls. Tačiau situacijai tik blogėjant, vėliau jau telefonu buvo nepasiekiamas.

Naujausioje savo byloje A. Girsas kaltinamas apgaule įgijęs svetimą turtą bei nesunkiu sveikatos sutrikdymu dėl savanaudiškų paskatų.

Nors neatmetama, kad nukentėjusiųjų nuo vėl prie neteisėtos veiklos grįžusio A. Girso buvo ir daugiau, į teisėsaugininkų, ieškojusių ir kitų šio apsišaukėlio aukų, skelbimą niekas daugiau neatsiliepė.

Beje, užtruko šį kartą ir galimo įtariamojo paieška, nes A. Girsas, nors ir gyrėsi nukentėjusiajai bei šios sūnui, kad priklauso garsiai odontologų giminei, prisistatė ne savo, o Baniulio pavarde.

Paaiškėjo ir, kodėl nukentėjusioji nebegalėjo jam prisiskambinti. A. Girsas teisme prisipažino, kad netrukus pakeitė telefoną. Esą dėl to, kad pasibaigė sutartis su paslaugos teikėju.

Galų gale įtariant, kad A. Girsas vėl ėmėsi neteisėtos savo veiklos, jis pasinaudojo teise neduoti parodymų ikiteisminį tyrimą atlikusiems Kauno teisėsaugininkams. O šiems per kratą jo namuose – viename Partizanų gatvės daugiaaukštyje rasti nusikaltimo įkalčių nepavyko.

Tačiau šiandieniniame teismo posėdyje prokurorei pavyko išpešti iš A. Girso, kad jis tebeturi savo tėvo, visą gyvenimą dirbusio techniku, paliktą dantų šlifuoklę. Ir įteigti teismui, kad šis įpareigotų A. Girsą atnešti ją į kitą teismo posėdį.

Teisiamojo kontrargumentai

Stojęs trečią kartą prieš teismą, A. Girsas įrodinėjo, kad jis – geras savo tėvo mokinys, nors ir neturi licencijos tokiai veiklai. Tik jam šį kartą klientė, vėl pasodinusi jį į teisiamųjų suolą, neleido baigti darbo iki galo. Nes po poros savaičių, protezams atsistojus į savo vietą, jis būtų iki galo juos nudailinęs. Tačiau jau po poros dienų sulaukė šios klientės skambučio. Ji reikalavo atiduoti pinigus. Ir jis esą šiuos atvežė. Tačiau niekas jo neįsileido. Ir, beje, buvo atvažiavęs pas ją su pinigais ne kartą.

Be to, A. Girso tikinimu, jis neėmė iš šios klientės papildomai nei už atvažiavimą, nei už vaistus. Tik po 50 eurų už dantį. O šių pagamintame proteze buvo 26, dėl ko ir susidarė apie pusantro tūkstančio eurų suma. Žodžiu, viską darė kaip sau.

Tačiau nukentėjusiosios sūnus teisme pasakojo jau pirmojo vizito metu sumokėjęs A. Girsui 100 eurų avansą.

Pasakojo jis ir apie specialistės, atvykusios po to, kai skradžiai žemę prasmego brokdarys A. Girsas, emocijas, pamačius, ką jis pridarė jo mamos burnoje. Pasibaisėjusi nuo to, ką išvydo, ši specialistė iš privačios klinikos, beje, taip pat kviečiama į kitą A. Girso bylos posėdį, pavadino jį monstru.

Tačiau A. Girsas, nesutinkantis, kad sukėlė nukentėjusiajai sveikatos sutrikdymą, teigė, kad nei šios, nei kitų specialistų išvadų neskaitė. Ir esą ėmėsi tada iš karto ruošti šios klientės burną protezams, nes esą visi likę jos dantys buvo sveiki. Nors, anot sūnaus, mama ne kartą skundėsi jų skausmais. O įstačius protezus, vienas iš sugedusių dantų supūliavo.

Buvo linkęs A. Girsas ginčytis ir dėl kitų nukentėjusiosios bei jos sūnaus parodymų. „Pas mane niekada nebūna juodos panagės, nes aš traktorių netaisau!“ – teigė teisiamasis, tikinęs, kad niekada nenaudoja, tvarkydamas dantis, ir pirštinių. Tam specialiai vežiojasi spiritą rankų dezinfekavimui.

Tačiau, žinant iškalbingą šios bylos priešistorę, kurioje – net du A.Girso teistumai už panašias paslaugas, visos jo pastangos sudaryti naujos kartos Kauno apylinkės teismo teisėjai, nagrinėjančiai šią jo bylą, nepriekaištingo specialisto įvaizdį kėlė šypsnį.

Šokiruojantis šleifas

Kaip jau ne kartą rašyta, pirmąjį nuosprendį už savo makabrišką veiklą A. Girsas išgirdo 2016-ųjų liepą. Tada nukentėjusiaisiais buvo pripažinti septyni asmenys, taip pat susigundę jo skelbimais apie mažesnes negu įprasta kainas už dantų taisymą ir apsilankę šio apsišaukėlio bute viename Partizanų gatvės devyniaaukštyje, kurio tipinėje sovietinėje svetainėje A. Girsas sodindavo juos į rašomojo stalo kėdę – šalia dulkių sluoksniu padengto staliuko, ant kurio gulėjo senovinis grąžtas.

Viena iš nukentėjusiųjų vėliau teisme prisipažino pamaniusi, kad gal jau yra per sena ir nieko nesupranta šiuolaikinėse technologijose.

A. Girsu teisėsaugininkai tada susidomėjo po „Kauno dienos“ rašinio. Po vienos iš nukentėjusiųjų jame papasakotų siaubingų savo įspūdžių apsilankius pas šį apsišaukėlį atsiliepė ir daugiau jos likimo draugų. Vienas iš jų vėliau teisme pasakojo, kad jau tikri odontologijos specialistai, kurių jis prašė ištaisyti A. Girso broką, jam pasakė, kad šis nušlifavo septynis sveikus jo dantis, ant kurių uždėjo plastmasinius.

Tėvo šešėlis

A. Girsas savo kaltę tada pripažino – kad turi tik vidurinį išsilavinimą ir, iš tikrųjų, pagal profesiją yra stalius. O dantų techniko amato pramoko iš tėvo, dirbusio Vytauto prospekte veikusioje Mokamoje stomatologijos poliklinikoje. Tėvas buvo baigęs šią specialybę Rygoje ir atsinešdavo darbo į namus – galimai nespėdavo visko padaryti darbo vietoje, vėliau – galimai nelegaliai prisidurdamas prie pensijos.

Tikino tada A. Girsas ir, kad padengs visus nukentėjusiųjų nuostolius. O pasiteiravus, iš ko – juk yra registruotas Darbo biržoje, atsakė, kad jau susirado darbą – remontuos automobilius.

Kauno apylinkės teismas, apribodamas tada A. Girso laisvę vieneriems metams ir keturiems mėnesiams, šį perspėjo, kad, jeigu jis pažeis draudimą turėti ar įgyti bet kokį inventorių bei medžiagas, susijusias su dantų gydymu ar protezavimu arba neatlygins per metus padarytos žalos, kuri siekė apie 12 tūkst. eurų, bus siunčiamas už grotų.

Tačiau, kaip paaiškėjo netrukus, A. Girsas vėl buvo pradėjęs priiminėti problemų dėl dantų turinčius pacientus, dar nagrinėjant šią jo bylą teisme. Tai savo pareiškime policijai nurodė viena pusamžė moteris, kuriai šis apsišaukėlis taip pat pridarė burnoje broko ir negrąžino pinigų už nekokybiškas paslaugas. Su kuo iš tikrųjų turi reikalą, ji teigė sužinojusi tik perskaičius apie apsišaukėliui paskelbtą teismo nuosprendį.

Įžūlėjo akyse

Pradėjus naują ikiteisminį tyrimą A. Girso atžvilgiu, nustatyta, kad dėjo jis ir toliau skelbimus į žiniasklaidą apie pigiai teikiamas dantų protezavimo paslaugas jau ir po nuosprendžio, kurio, beje, neskundė. Tik jau ne savo, o mirusio žmogaus pavarde. O naujus pacientus jau priiminėjo ne savo bute, bet dukters namuose V. Krėvės prospekte, į kuriuos įrankius atsiveždavo automobiliu.

Siekdami tai įrodyti, pareigūnai ne tik užsiregistravo apsišaukėlio nurodytu telefonu pas jį į priėmimą, bet ir gavo teismo leidimą klausytis A. Girso pokalbių.

Jis buvo sulaikytas 2017-ųjų vasario 14-ąją per specialią policijos operaciją. Naujojoje A. Girso byloje jau buvo penkiolika nukentėjusiųjų, atpažinusių apsišaukėlį iš „Kauno dienoje“ skelbtos jo nuotraukos atvykus į nuosprendžio paskelbimą. Vienuolika iš jų buvo A. Girso pacientais dar iki šio nuosprendžio paskelbimo. Keturi – jau po jo.

Pripažino A. Girsas savo kaltę ir antrą kartą stojęs prieš Kauno apylinkės teismą. Tačiau šį kartą jis jau su nukentėjusiųjų pareikštais ieškiniais nesutiko. Esą šie sumokėjo jam mažiau, negu reikalauja grąžinti. Nors nukentėjusieji į patirtus nuostolius buvo įtraukę ir savo išlaidas ir už jo padaryto broko taisymą.

Ne mažiau šiurpias istorijas teisme pasakojo ir naujos A. Girso aukos: dantų karūnėlės būdavo priklijuojamos acetoniniais klijais, tačiau vis tiek nukrisdavo, įklijuotas protezas neatšoko tris mėnesius, dėl ko teko jį perpjauti perpus ir pan.

Ir antrą kartą – tik niuksas

Nors už neteisėtą vertimąsi profesine veikla, kuo buvo kaltinamas A. Girsas, gresia viešieji darbai, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų, ir antruoju nuosprendžiu A. Girsas buvo nuteistas tik lygtinai.

Kauno apylinkės teismas, baigiantis 2017-iesiems, jam skyrė vienerių metų laisvės atėmimą, akcentuodamas, kad tai – pati griežčiausia bausmė už jam inkriminuojamą apysunkiems priskiriamą nusikaltimą, tačiau atidėjo šios bausmės vykdymą trejiems metams.

Prokurorė tada siūlė A. Girsui pustrečių metų įkalinimą.

Tačiau, skelbiant nuosprendį, buvo atsižvelgta ir į teisiamojo sveikatos būklę, ir į tai, kad jis prižiūri sergančią mamą. Sprendimas palikti A. Girsą laisvėje motyvuotas taip: „Yra pagrindo manyti, kad bausmės vykdymo tikslai bus pasiekti ir atidėjus jos vykdymą.“

Vilmanto Raupelio nuotr.

Tada iš A. Girso buvo priteista ir 8 400 eurų turtinė žala, kurią nukentėjusiesiems pavyko įrodyti, ir beveik 19 tūkst. eurų moralinis atlygis, kuriuos jis buvo įpareigotas atlyginti per dvejus metus.

Ir skelbiant šį nuosprendį dalyvavę nukentėjusieji teigė, kad A. Girsas ir vėl skelbiasi, jog suteikia pensininkams 50 proc. nuolaidą protezams. Esą, paskambinę šiuose skelbimuose nurodytu telefonu nuosprendžio išvakarėse, atpažino jį iš balso.

Vaidino ar pasveiko?

Neskundė A. Girsas ir antrojo nuosprendžio. Todėl 2020-ųjų sausį baigėsi ir jame nurodytas dvejų metų terminas atlyginti nukentėjusiesiems priteistą žalą. Maža to – per tiek laiko A. Girsas neatlygino nei vieno jam priteisto euro. Dėl to Probacijos tarnybos pareigūnai kreipėsi tada į Kauno apylinkės teismą dėl minėtos 2017-ųjų pabaigoje jam skirtos vienerių metų laisvės atėmimo bausmės atidėjimo trejiems metams panaikinimo. Teikime teigta, kad A. Girsas ne tik neįvykdė teismo įpareigojimo atlyginti nukentėjusiesiems priteistą žalą, bet ir bausmės atidėjimo metu buvo baustas administracine tvarka – už tai, kad vairavo automobilį, kurio draudimas buvo pasibaigęs, kaip ir paties A. Girso vairuotojo pažymėjimo galiojimas.

Atvykęs tada į Probacijos tarnybos teikimo nagrinėjimą, tuo metu sunkiai vaikščiojęs A. Girsas prašė atsižvelgti į jo sveikatos būklę ir sumažinti priteistų ieškinių dydį. Ir į jo prašymą buvo atsižvelgta, nes Probacijos tarnybos teikimas atmestas. Motyvuota tuo, kad A. Girsas neįvykdė teismo įpareigojimų dėl objektyvių priežasčių – silpnos sveikatos ir sunkios turtinės padėties.

Tačiau remiantis šiandien Kauno apylinkės teisme atversta naujausia A. Girso byla, 2022-ųjų vasarą, t. y. praėjus pusantrų metų po minėtos šio teismo malonės, skandalingasis stalius-odontologas, nepaisant deklaruotų sveikatos problemų, vėl grįžo prie savo nusikalstamo hobio.

Pagal naują jam pareikštą kaltinimą jau gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.