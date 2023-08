Siaubo byla: apsišaukėlis odontologas kankino pacientus pedikiūro įrankiu

Sumaltas į miltus

Šiandien Kauno apylinkės teismas toliau nagrinėjo jau minėto ne per seniausiai „iš numirusiųjų prisikėlusio“ pagal išsilavinimą – staliaus, teikusio odontologo paslaugas ir išgarsėjusio šiurpinančiais dantų gydymo bei protezavimo metodais, bylą.

Posėdis prasidėjo nuo A. Girso pasiaiškinimo, kodėl jis neatnešė teismui pagrindinio prietaiso, naudoto teikiant šias makabriškas paslaugas. Esą sutino sąnariai ir jis šio ne mažiau kaip 10 kg sveriančio įrenginio negalėjo pakelti. Todėl ištraukė iš kuprinės tik du esą ant jo dėtus „antgalius“.

Minėta odontologė, taisiusi jo broką, pamačius pirmąjį, teigė, kad tokio per savo praktiką dar nebuvo mačiusi. Jeigu jis ir buvo naudotas odontologijoje, tai gal prieš 50-60 metų.

Įvardijusi, kad antrasis „antgalis“, kaip jau užsiminta, – pedikiūro instrumentas, specialistė teigė, kad su juo dantys turėjo būti šlifuojami pusę dienos, kankinant pacientą. O neaušinant, net sveiki dantys įkaista kur kas anksčiau, kas sukelia jų nervo uždegimą.

Dar viena grėsmė, kurios, neaišku, ar visiems A. Girso pacientams pavyko išvengti, buvo jo advokato teismui pateikti dokumentai apie ginamojo ligas. Paaiškėjo, kad vienas iš lėtinių jo negalavimų – epilepsijos priepuoliai.

Kai nuėmiau pricementuotą vadinamąjį tiltą, viršutiniame žandikaulyje radau paliktas 14 šaknų su atvirais nervais ir du bet kaip apšlifuotus dantis su kariesu!

Minėta odontologė, kurios apklausa šiandieniniame posėdyje truko ilgiausiai, nes A. Girsas nuolat ją pertraukinėjo – esą šneka nesąmones, teigė ir, kad su šio apsišaukėlio pacientais susiduria jau nuo 2015-ųjų. Tačiau tas vaizdas, kurį tada išvydo, atsiliepusi į A. Girsą teisiamųjų suolan pasodinusios vienos iš paskutiniųjų jo pacienčių pagalbos šauksmą, kurį vos suprato, nes ši labai sunkiai kalbėjo, ją ne juokais išgąsdino.

Prašė didžiausios bausmės

Odontologė pasakojo, kad atskubėjusi pas šią neįgalią senolę į namus, konstatavo, kad ji negali nei visiškai sukąsti, nei prasižioti, nes jai ant buvusių dantų likučių uždėti dvigubai didesni, negu reikėjo, nauji dantys, kurių kraštai kabėjo, nes buvo pripilta per daug cemento. Ir, beje, ne laikino, o pastovaus.

Galų gale nuėmus tą vadinamąjį tiltą, atsivėrė jau minėtas vaizdas su išgedusiais dantimis, ant kurių visa tai buvo pritvirtinta.

Ši svarbi liudytoja teigė, kad tada suteikusi minėtai senolei visą reikalingą pagalbą. Ir prašė teismo skirti šiam apsišaukėliui, ne tik teršiančiam tikro mediko vardą, bet ir taip ciniškai kankinančiam žmones, didžiausią įmanomą bausmę.

Labiausiai ši A. Girso broką šalinusi specialistė buvo pakraupusi nuo senolės pasakojimo, kad teisiamasis dirbo be jokių nuskausminamųjų. Paaiškėjus, kad jis net nežino, kas yra injektorius, tapo aišku, kad nukentėjusioji nemelavo, nes leisti esą nuskausminamuosius su vienkartiniu švirkštu, kaip tikino A. Girsas, neįmanoma, nes jie parduodami specialiose karpulėse.

Tačiau A. Girsas vis tiek buvo linkęs su jo broką konstatavusia specialiste ginčytis: „Pasiklausius jūsų, atrodo, kad aš visai nieko nemoku – tik jūs!“

Išlindo naujos nuodėmės

Po dar vienos liudytojos A. Girso byloje apklausos paaiškėjo, kad jis turi ir daugiau lig šiol viešai neįvardytų nuodėmių.

Minėta liudytoja pasakojo prieš 8-10 metų pardavus teisiamajam „BMW X3“, kuriuo A. Girsas pernai vasarą važinėjo pas minėtą savo pacientę.

„Parduodant šį iki tol vienai Jonavos įmonei priklausantį automobilį, teisiamasis teigė, kad negali dabar užregistruoti jo savo vardu. Prašė, kad tai padaryčiau aš. Žadėjo per mėnesį persiregistruoti, bet aš lig šiol moku baudas už su šiuo automobiliu padarytus Kelių eismo taisyklių pažeidimus, nes sulaukiu ir antstolių grasinimų. Kol tos baudos buvo nedidelės, dar mokėjau. Bet kai ėmė akyse didėti, paskambinau šį BMW įsigijusiam asmeniui. Šis porą baudų sumokėjo ir vėl žadėjo persiregistruoti BMW savo vardu. Tačiau to nepadarė“, – dalijosi savo problema su teismu ši liudytoja, papasakojusi ir apie tai, kad prieš kelis metus ją spręsti bandė visa Jonavos nuovada, nes A. Girsas nesutiko tučtuojau persirašyti šio BMW savo vardu ir savo dokumentų jai nedavė – esą nepasitiki. Anot situacijos įkaitės, tada konstatuota, kad ji – be išeities.

„Pastarąjį kartą mokėjau baudą už su šiuo BMW padarytą eilinį Kelių eismo taisyklių pažeidimą šiųmetį birželį“, – teigė ši moteris.

Iškalbingas dialogas

Kaip jau rašyta, šios A. Girso bylos esmė sutilpo jau į pirmajame jos posėdyje įvykusį teisiamojo ir naujos jo aukos sūnaus dialogą.

„Išsišiepkite!“ – netikėtai paprašė teisiamojo nukentėjusiosios sūnus. A. Girsas šį prašymą įvykdė nenoromis. O jam išsišiepus, paaiškėjo, kad jis – be dantų.

„O ką tu man rodei, atvažiavęs pirmą kartą pas mano mamą?!“ – toliau klausė A. Girso nukentėjusiosios sūnus, prieš teismo posėdį žiniasklaidai pasakojęs, kad pagal skelbimą apie odontologo paslaugas namuose išsikviestas A. Girsas tada demonstravo savo dantis kaip iš reklaminio paveikslėlio. Ir tikino, kad netrukus su tokiais bus ir į namus jį išsikvietusi jo mama.

A. Girso, liepos pabaigoje sulaukusio 64-erių ir tapusio pensininku, apklausa, trečią kartą stojus prieš teismą dėl dantų taisymo ir protezavimo apsišaukus šios srities specialistu, tada truko apie valandą.

„Norėjau padaryti gera, o mane vėl juodina!“ – toks buvo pirmas jo parodymų sakinys. O šių esmė – kad gulėdamas ligoninėje dėl savo ligos, jis sužinojo apie jam galinčius padėti vaistus, kurie kainuoja pusantro tūkstančio eurų. Dėl to tikino ir ryžęsis dar kartą grįžti prie savo senos veiklos, už kurią jau buvo du kartus teistas. Juolab, kad kioskininkė, per kurią jis įdėjo į žiniasklaidą skelbimą apie namuose teikiamas odontologo paslaugas su nuolaida, jam patarė nurodyti ne savo pavardę. Netrukus paskambino ir šios paslaugos panorusi klientė, kuri, A. Girso patikinimu, praėjusią vasarą buvo vienintelė, nors norinčiųjų buvo ir daugiau. Sulaukia jis tokių skambučių ir iki šiol, nors po paskutinio teistumo tris metus daugiau to nesiėmė, kaip ir po tos vienintelės paslaugos pernai vasarą, kuri vėl atvedė jį į teisiamųjų suolą.

Nukentėjusioji vos tvardėsi

Nauja A. Girso auka – jau devintą dešimtį įpusėjusi Vilijampolės gyventoja į teismą buvo atvežta sūnaus neįgaliojo vežimėlyje. Šis ir buvo priežastis ieškoti odontologo, teikiančio paslaugas namuose.

Nukentėjusioji pateikė A. Girsui 1500 eurų ieškinį dėl padarytos turtinės žalos – tiek jai kainavo šio apsišaukėlio paslaugos. Ir 2 tūkst. eurų ieškinį už patirtus nepatogumus bei kančias.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Ji buvo linkusi prisiminti, kad per pirmąjį vizitą – vos už pusvalandžio po jos skambučio A. Girsas atrodė kaip tikras inteligentas: mūvėjo baltas kelnes, dėvėjo raudonus marškinius, atvyko automobiliu BMW.

Anot nukentėjusiosios, vos atvykęs, jis tada ėmėsi darbo – be jokių pirštinių ar chalato ir jai sėdint neįgaliojo vežimėlyje. Tik suleidęs prieš tai kažką ne į dantenas, bet į apatinę lūpą. Ir jai dar teigiant, kad vaistai nesuveikė. Nukentėjusiosios sūnus teismui pasakojo, kad, būdamas kitame kambaryje, girdėjęs mamos dejones.

Iš viso A. Girsas buvo atvykęs į šios neįgalios senjorės namus keturis kartus. Antrąjį – jau kitą dieną po pirmojo vizito. Ir labai anksti ryte, dėl ko toliau teikė jai apsišaukėliškas savo paslaugas tiesiog lovoje.

Anot nukentėjusiosios, atvyko jis tada murzinas ir su juodomis panagėmis, su kuriomis netrukus vėl ėmė raustis jos burnoje. „Kuo toliau, tuo labiau, ėmiau jo bijoti. Vėl pamačius jo BMW, imdavau net drebėti, bet jau buvau sumokėjusi avansą“, – pasakojo nukentėjusioji.

Pavardę melavo, įkalčius slėpė

Galiausiai A. Girsas atvežė šiai savo klientei ir protezus, po ko, anot jos, stvėrė ant stalo padėtą atlygį ir išbėgo net neatsisveikinęs. Nors sūnus, pamatęs mamą su naujais protezais, nesusilaikė, kad jos dantys – kaip arklio, o viršutinė lūpa – neįprastai atvėpusi.

Artūras Girsas/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Be to, netrukus paaiškėjo, kad mama negali ne tik valgyti, bet ir dėl prasidėjusių dantenų bei žandikaulių skausmų – ir sukasti bei net užsičiaupti. Tačiau paskambinus A. Girsui, šis teigė, kad taip ir turi būti – po dviejų savaičių viskas suguls. Tačiau situacijai tik blogėjant, vėliau jau telefonu buvo nepasiekiamas.

Naujausioje savo byloje A. Girsas kaltinamas apgaule įgijęs svetimą turtą bei nesunkiu sveikatos sutrikdymu dėl savanaudiškų paskatų. Pagal pareikštą kaltinimą jam gresia įkalinimas iki penkerių metų.

Nors neatmetama, kad nukentėjusiųjų nuo vėl prie neteisėtos veiklos grįžusio A. Girso buvo ir daugiau, į teisėsaugininkų, ieškojusių ir kitų šio apsišaukėlio aukų, skelbimą niekas daugiau neatsiliepė.

Beje, užtruko šį kartą ir galimo įtariamojo paieška, nes A. Girsas, nors ir gyrėsi nukentėjusiajai bei šios sūnui, kad priklauso garsiai odontologų giminei, prisistatė ne savo, o Baniulio pavarde.

Paaiškėjo ir, kodėl nukentėjusioji nebegalėjo jam prisiskambinti. A. Girsas teisme prisipažino, kad netrukus pakeitė telefoną. Esą dėl to, kad pasibaigė sutartis su paslaugos teikėju.

Galų gale įtariant, kad A. Girsas vėl ėmėsi neteisėtos savo veiklos, jis pasinaudojo teise neduoti parodymų ikiteisminį tyrimą atlikusiems Kauno teisėsaugininkams. O šiems per kratą jo namuose – viename Partizanų gatvės daugiaaukštyje rasti nusikaltimo įkalčių nepavyko.

Tačiau praėjusiame teismo posėdyje prokurorei pavyko išpešti iš A. Girso, kad jis tebeturi savo tėvo, visą gyvenimą dirbusio dantų techniku, paliktą jų šlifuoklę. Ir įteigti teismui, kad šis įpareigotų A. Girsą atnešti ją į šiandieninį teismo posėdį.

Teisiamojo kontrargumentai

Stojęs trečią kartą prieš teismą, A. Girsas įrodinėjo, kad jis – geras savo tėvo mokinys, nors ir neturi licencijos tokiai veiklai. Tik jam šį kartą klientė neleido baigti darbo iki galo. Nes po poros savaičių, protezams atsistojus į savo vietą, jis būtų iki galo juos nudailinęs. Tačiau jau po poros dienų sulaukė šios klientės skambučio. Ji reikalavo atiduoti pinigus. Ir jis esą šiuos atvežė. Tačiau niekas jo neįsileido. Nors buvo atvažiavęs pas ją su pinigais ne kartą.

Be to, A. Girso tikinimu, jis neėmė iš šios klientės papildomai nei už atvažiavimą, nei už vaistus. Tik po 50 eurų už dantį. O šių pagamintame proteze buvo 26, dėl ko ir susidarė apie pusantro tūkstančio eurų suma. Žodžiu, viską darė kaip sau.

Tačiau nukentėjusiosios sūnus teisme pasakojo jau pirmojo vizito metu sumokėjęs A. Girsui 100 eurų avansą.

Pasakojo jis ir apie minėtos specialistės, atvykusios po to, kai skradžiai žemę prasmego brokdarys A. Girsas, emocijas, pamačius, ką šis apsišaukėlis pridarė jo mamos burnoje. Pasibaisėjusi nuo to, ką išvydo, ji pavadino brokdarį monstru.

Tačiau A. Girsas, nesutinkantis, kad sukėlė nukentėjusiajai sveikatos sutrikdymą, teigė, kad nei šios, nei kitų specialistų išvadų neskaitė. Ir esą ėmėsi tada iš karto ruošti šios klientės burną protezams, nes esą visi likę jos dantys buvo sveiki. Nors, anot sūnaus, mama ne kartą skundėsi jų skausmais.

Vilmanto Raupelio ir Shutterstock nuotr.

Buvo linkęs A. Girsas ginčytis ir dėl kitų nukentėjusiosios bei jos sūnaus parodymų. „Pas mane niekada nebūna juodos panagės, nes aš traktorių netaisau!“ – teigė teisiamasis, tikinęs, kad niekada nenaudoja, tvarkydamas dantis, ir pirštinių. Tam specialiai vežiojasi spiritą rankų dezinfekavimui.

Tačiau, žinant iškalbingą šios bylos priešistorę, kurioje – net du A.Girso teistumai už panašias paslaugas, visos jo pastangos sudaryti naujos kartos Kauno apylinkės teismo teisėjai, nagrinėjančiai šią jo bylą, nepriekaištingo specialisto įvaizdį kėlė šypsnį.