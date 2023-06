Skandalingasis stalius-odontologas vėl stos prieš teismą: gal trečias kartas nemeluos?

Kauno apylinkės teismui perduota dar viena ne per seniausiai „iš numirusiųjų prisikėlusio“ Artūro Girso, išgarsėjusio šiurpinančiais dantų gydymo bei protezavimo metodais, byla. Jau trečia, tačiau šis apsišaukėlis, kurio aukomis tapo visas būrys garbaus amžiaus kauniečių, – vis dar laisvėje.

Šokiruojantis šleifas

Kaip jau ne kartą rašyta, pirmąjį nuosprendį už tokią makabrišką veiklą A. Girsas išgirdo 2016-ųjų liepą. Tada nukentėjusiaisiais buvo pripažinti septyni asmenys, susigundę jo skelbimais apie mažesnes negu įprasta kainas už dantų taisymą ir apsilankę šio apsišaukėlio bute viename Partizanų gatvės devynaukštyje, kurio tipinėje sovietinėje svetainėje A. Girsas sodindavo juos į rašomojo stalo kėdę – šalia dulkių sluoksniu padengto staliuko, ant kurio gulėjo senovinis grąžtas.

Viena iš nukentėjusiųjų vėliau teisme prisipažino pamaniusi, kad gal jau yra per sena ir nieko nesupranta šiuolaikinėse technologijose.

A. Girsu teisėsaugininkai tada susidomėjo po „Kauno dienos“ rašinio. Po vienos iš nukentėjusiųjų jame papasakotų siaubingų savo įspūdžių apsilankius pas šį apsišaukėlį atsiliepė ir daugiau jos likimo draugų. Vienas iš jų vėliau teisme pasakojo, kad jau tikri odontologijos specialistai, kurių jis prašė ištaisyti A. Girso broką, jam pasakė, kad šis nušlifavo septynis sveikus jo dantis, ant kurių uždėjo plastmasinius.

Tėvo šešėlis

A. Girsas savo kaltę tada pripažino – kad turi tik vidurinį išsilavinimą ir, iš tikrųjų, pagal profesiją yra stalius. O dantų techniko amato pramoko iš tėvo, dirbusio Vytauto prospekte veikusioje Mokamoje stomatologijos poliklinikoje. Tėvas buvo baigęs šią specialybę Rygoje ir atsinešdavo darbo į namus – galimai nespėdavo visko padaryti darbo vietoje, vėliau – galimai nelegaliai prisidurdamas prie pensijos.

Tikino tada A. Girsas ir, kad padengs visus nukentėjusiųjų nuostolius. O pasiteiravus, iš ko – juk yra registruotas Darbo biržoje, atsakė, kad jau susirado darbą – remontuos automobilius.

Kauno apylinkės teismas, apribodamas tada A. Girso laisvę vieneriems metams ir keturiems mėnesiams, šį perspėjo, kad, jeigu jis pažeis draudimą turėti ar įgyti bet kokį inventorių bei medžiagas, susijusias su dantų gydymu ar protezavimu arba neatlygins per metus padarytos žalos, kuri siekė apie 12 tūkst. eurų, bus siunčiamas už grotų.

Tačiau, kaip paaiškėjo netrukus, A. Girsas vėl buvo pradėjęs priiminėti problemų dėl dantų turinčius pacientus, dar nagrinėjant šią jo bylą teisme. Tai savo pareiškime policijai nurodė viena pusamžė moteris, kuriai šis apsišaukėlis taip pat pridarė burnoje broko ir negrąžino pinigų už nekokybiškas paslaugas. Su kuo iš tikrųjų turi reikalą, ji teigė sužinojusi tik perskaičius apie apsišaukėliui paskelbtą teismo nuosprendį.

Įžūlėjo akyse

Pradėjus naują ikiteisminį tyrimą A. Girso atžvilgiu, nustatyta, kad dėjo jis ir toliau skelbimus į žiniasklaidą apie pigiai teikiamas dantų protezavimo paslaugas jau ir po nuosprendžio, kurio, beje, neskundė. Tik jau ne savo, o mirusio žmogaus pavarde. O naujus pacientus jau priiminėjo ne savo bute, bet dukters namuose V. Krėvės prospekte, į kuriuos įrankius atsiveždavo automobiliu.

Siekdami tai įrodyti, pareigūnai ne tik užsiregistravo apsišaukėlio nurodytu telefonu pas jį į priėmimą, bet ir gavo teismo leidimą klausytis A. Girso pokalbių.

Jis buvo sulaikytas 2017-ųjų vasario 14-ąją per specialią policijos operaciją. Naujojoje A. Girso byloje jau buvo penkiolika nukentėjusiųjų, atpažinusių apsišaukėlį iš „Kauno dienoje“ skelbtos jo nuotraukos atvykus į nuosprendžio paskelbimą. Vienuolika iš jų buvo A. Girso pacientais dar iki šio nuosprendžio paskelbimo. Keturi – jau po jo.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Pripažino A. Girsas savo kaltę ir antrą kartą stojęs prieš Kauno apylinkės teismą. Tačiau šį kartą jis jau su nukentėjusiųjų pareikštais ieškiniais nesutiko. Esą šie sumokėjo jam mažiau, negu reikalauja grąžinti. Nors nukentėjusieji į patirtus nuostolius buvo įtraukę ir savo išlaidas ir už jo padaryto broko taisymą.

Ne mažiau šiurpias istorijas teisme pasakojo ir naujos A. Girso aukos: dantų karūnėlės būdavo priklijuojamos acetoniniais klijais, tačiau vis tiek nukrisdavo, įklijuotas protezas neatšoko tris mėnesius, dėl ko teko jį perpjauti perpus ir pan.

Ir antrą kartą – tik niuksas

Nors už neteisėtą vertimąsi profesine veikla, kuo buvo kaltinamas A. Girsas, gresia viešieji darbai, arba laisvės apribojimas, arba laisvės atėmimas iki ketverių metų, ir antruoju nuosprendžiu A. Girsas buvo nuteistas tik lygtinai.

Kauno apylinkės teismas, baigiantis 2017-iesiems, jam skyrė vienerių metų laisvės atėmimą, akcentuodamas, kad tai – pati griežčiausia bausmė už jam inkriminuojamą apysunkiems priskiriamą nusikaltimą, tačiau atidėjo šios bausmės vykdymą trejiems metams.

Prokurorė tada siūlė A. Girsui pustrečių metų įkalinimą.

Tačiau, skelbiant nuosprendį, buvo atsižvelgta ir į teisiamojo sveikatos būklę, ir į tai, kad jis prižiūri sergančią mamą. Sprendimas palikti A. Girsą laisvėje motyvuotas taip: „Yra pagrindo manyti, kad bausmės vykdymo tikslai bus pasiekti ir atidėjus jos vykdymą.“

Tada iš A. Girso buvo priteista ir 8 400 eurų turtinė žala, kurią nukentėjusiesiems pavyko įrodyti, ir beveik 19 tūkst. eurų moralinis atlygis, kuriuos jis buvo įpareigotas atlyginti per dvejus metus.

Ir skelbiant šį nuosprendį dalyvavę nukentėjusieji teigė, kad A. Girsas ir vėl skelbiasi, jog suteikia pensininkams 50 proc. nuolaidą protezams. Esą, paskambinę šiuose skelbimuose nurodytu telefonu nuosprendžio išvakarėse, atpažino jį iš balso.

Vaidino ar pasveiko?

Neskundė A. Girsas ir antrojo nuosprendžio. Todėl 2020-ųjų sausį baigėsi ir jame nurodytas dvejų metų terminas atlyginti nukentėjusiesiems priteistą žalą. Maža to – per tiek laiko A. Girsas neatlygino nei vieno jam priteisto euro. Dėl to Probacijos tarnybos pareigūnai kreipėsi tada į Kauno apylinkės teismą dėl minėtos 2017-ųjų pabaigoje jam skirtos vienerių metų laisvės atėmimo bausmės atidėjimo trejiems metams panaikinimo. Teikime teigta, kad A. Girsas ne tik neįvykdė teismo įpareigojimo atlyginti nukentėjusiesiems priteistą žalą, bet ir bausmės atidėjimo metu buvo baustas administracine tvarka – už tai, kad vairavo automobilį, kurio draudimas buvo pasibaigęs, kaip ir paties A. Girso vairuotojo pažymėjimo galiojimas.

Atvykęs tada į Probacijos tarnybos teikimo nagrinėjimą, tuo metu sunkiai vaikščiojęs A. Girsas prašė atsižvelgti į jo sveikatos būklę ir sumažinti priteistų ieškinių dydį. Ir į jo prašymą buvo atsižvelgta, nes Probacijos tarnybos teikimas atmestas. Motyvuota tuo, kad A. Girsas neįvykdė teismo įpareigojimų dėl objektyvių priežasčių – silpnos sveikatos ir sunkios turtinės padėties.

Tačiau remiantis naujausia A. Girso byla, perduota Kauno apylinkės teismui praėjusią savaitę, 2022-ųjų vasarą, t. y. praėjus pusantrų metų po šios teismo malonės, skandalingasis stalius-odontologas, nepaisant deklaruotų sveikatos problemų, vėl grįžo prie savo nusikalstamo hobio.

Atkrito sena liga?

Minėtoje byloje A. Girsas, kuriam netrukus – 64-eri, kaltinamas sukčiavimu bei nesunkiu sveikatos sutrikdymu dėl savanaudiškų paskatų.

Nauja jo auka tapo 86-erių kaunietė pernykštį birželį susidomėjusi skelbimu apie senjorams teikiamas dantų taisymo paslaugos namuose, už kurias taikomos ir nuolaidos.

Susisiekus skelbime nurodytu telefonu, pernykštę liepą į jos namus Vilijampolėje automobiliu „BMW“ tris kartus atvyko šias paslaugas teikiantis „specialistas“. O praėjus trims dienoms nuo paskutinio jo vizito, senjorei prireikė skubios tikrų odontologų pagalbos.

A. Girsas kaltinamas ne tik sukčiavimu, bet ir šios senjorės sveikatos sutrikdymu, teikiant jai dantų protezavimo paslaugas.

Neatmetama, kad nukentėjusiųjų nuo „iš numirusiųjų prisikėlusio“ A. Girso buvo ir daugiau, tačiau į teisėsaugininkų, ieškojusių ir kitų šio apsišaukėlio aukų, skelbimą niekas daugiau neatsiliepė.

Beje, užtruko šį kartą ir galimo įtariamojo paieška, nors teigiama, kad nukentėjusioji kreipėsi pagalbos į teisėsaugą nedelsdama.

Be to, šį kartą A. Girsas, aiškiai darantis išvadas po kiekvieno naujo jam paskelbto nuosprendžio, jau pasinaudojo teise neduoti parodymų ikiteisminį tyrimą atlikusiems Kauno teisėsaugininkams. Tačiau savo teise pareikšti jam ieškinį pasinaudojo ir nukentėjusioji, prašydama priteisti iš A. Girso 1500 eurų, t. y. tiek, kiek jai kainavo šio apsišaukėlio paslaugos.

Naujo teismo laukiančiam A. Girsui skirtos dvi kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir periodinė registracija policijoje. O pagal naują jam pareikštą kaltinimą jau gresia laisvės atėmimas iki penkerių metų.