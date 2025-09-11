Tragedijos liudytoja: žuvusiajai tebuvo likę du žingsniai iki perėjos pabaigos ir vilkikas nestabdė

Nelaimė staigiame posūkyje
20-metė pasakojo, kad ėjo tuo metu su savo vaikinu į „Molą“. Kaip, greičiausiai, ir žuvusioji, nes tragedija įvyko, kai jai, ėjusiai nereguliuojama pėsčiųjų perėja ties įvažiavimu į „Mole“ įsikūrusios „Maximos“ sandėlius nuo K. Baršausko gatvės pusės link greito maisto restorano „Hesburger“, tebuvo likę vos porą žingsnių iki jos pabaigos. Ši nedidelio ūgio smulkutė moteris nebėgo per minėtą perėją ir nemaigė tuo metu mobiliojo telefono. Tačiau, anot pašnekovės, panašu, kad nesitikėjo, jog gali būti pėsčiųjų perėjoje pervažiuota vilkiko, kuris turėjo leisti jai pabaigti šią įveikti.
Pasak tragedijos liudytojos, vilkiko greitis taip pat nebuvo didelis – gal 10km/val., nes jam reikėjo įveikti gana staigų posūkį – iš K. Baršausko gatvės įsukti į A. ir J. Gravrogkų gatvę, iš ten – į įvažiavimą prie „Hesburger“ ir, šio neprivažiavus, dar sukti link „Maximos“ sandėlių. Kaip jau rašyta, šis vilkikas tempė pakrautą priekabą-šaldytuvą.
Žiūrėk, tuo įvyks avarija!
20-metė pasakojo, kad lemiamu momentu buvo su savo vaikinu vos už 10 metrų – A. ir J. Gravrogkų gatvėje. Ir negali pamiršti savo draugo žodžių: „Žiūrėk, tuo įvyks avarija!“. Ir netrukus vilkikas kliudė kaire puse perėją jau beveik perėjusią moterį. Ši pargriuvo, tačiau vilkiko vairuotojas važiavo toliau – susikoncentravęs į posūkį link „Maximos“ sandėlių, iš pradžių pervažiavęs gulinčiąją vienu ratu, po to – kitu ir pradėjęs ją vilkti.
Nesuprato, kas vyksta?
„Jis sustojo tik tada, kai aš pradėjau klykti“, – linkusi prisiminti 20-metė pašnekovė, prisipažinusi, kad sunkiai galėjo užmigti naktį.
Ji pasakojo, kad paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą tik tada, kai, nebegalėdama toliau matyti šio žiauraus vaizdo, užsuko už pastato kampo.
Pasiteiravus pašnekovės, kas, anot jos, galėjo lemti tragediją, ji teigė, kad, panašu, jog ir vilkiko vairuotojas, kuris negalėjo nematyti pėsčiųjų perėja einančios moters, greičiausiai, manė, kad ši jau bus ją perėjus, nes, pamačius jo vilkiką, paspartins žingsnį. O nesustojo jis, kliudęs pėsčiąją kairiąja vilkiko puse, turbūt, todėl, kad ir toliau manė, jog kliudė bordiurą. Tačiau tada pasigirdo tragedijos liudytojos klyksmas.
Policijos suvestinės, akcentuodamos, kad jos parengtos pagal gautą pirminę informaciją, šiandien patikslino, jog krovininis automobilis „DAF XF 460 FT“, vairuojamas 1970 m. gimusio vyro, rugsėjo 10-ąją, apie 12 val., K. Baršausko gatvėje, sukdamas į dešinę, kliudė ir mirtinai sužalojo pėsčiųjų perėja ėjusią moterį, gimusią 1961 m. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo, sukėlusio eismo įvykį, per kurį žuvo žmogus. Už tai numatytas laisvės atėmimas iki septynerių metų.
Netrukus turėjo išeiti į pensiją
Portalui kauno.diena.lt šiandien paskambinus įmonių grupės, kurios logotipas matyti ant minėto vilkiko temptos priekabos-šaldytuvo, vadovui, šis teigė, kad vilkiko vairuotojas – ne jų, bet ilgamečio jų partnerio darbuotojas.
Portalo kauno.diena.lt fotografo nuotraukose iš tragedijos vietos matyti ir lentelė su šio asmens vardu – „Rolandas“, esanti už vilkiko stiklo.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, pranešęs Bendrajam pagalbos centrui apie tai, kad ką tik užmušė žmogų, 54-erių metų R. D. sunkiai valdė patirtą šoką. Panašus buvo ir šio centro operatorių pokalbis su keliomis sekundėmis anksčiau už jį paskambinusia mergina, kuri pasakojo apie tai, kas ką tik įvyko, vis keisdamasi telefonu su ne mažiau sukrėstu vaikinu.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, žuvusioji gyveno viename Kauno rajono Neveronių miestelio daugiabutyje. Laimutė U. jau šį rudenį turėjo tapti pensininke. Ir, pasak portalo kalbintų neveroniškių, dar dirbo. Jų duomenimis, – Kaune, Ateities plente, esančioje įmonėje, kur rūšiavo vaisius. Manoma, kad tragedija galėjo įvykti, jai grįžtant po darbo į namus, nes prie „Molo“ stoja į Neveronis vežantis maršrutinis autobusas.
