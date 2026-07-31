 Tiksinti bomba Kauno keliuose: laimė, kad jos kelyje nepasitaikė žmonių

Tiksinti bomba Kauno keliuose: laimė, kad jos kelyje nepasitaikė žmonių

2026-07-31 10:26 kauno.diena.lt inf.

Kaune girta vairuotoja prisidarė rimtų problemų. Kaip ir vyrai, taip pat neblaivūs niokoję svetimą turtą.

<span>Tiksinti bomba Kauno keliuose: laimė, kad jos kelyje nepasitaikė žmonių</span>
Tiksinti bomba Kauno keliuose: laimė, kad jos kelyje nepasitaikė žmonių / Asociatyvi V. Skaraičio/BNS, freepik.com nuotr.

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Kauno policija pranešė, kad liepos 30 d. apie 14.10 val. Kaune, A. Mickevičiaus g., automobilis „Volkswagen“, vairuojamas neblaivios moters (gim. 2000 m.), kliudė automobilį „Ford“, taip pat V. Putvinskio g. kliudė automobilį „Volkswagen“ ir pasišalino. 

Vairuotoja rasta, jai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,76 prom.

Vidurnaktį veiksmas persikėlė į Šiaurės g. Čia atvykę pareigūnai išsiaiškino, kad automobilių stovėjimo aikštelėje, neblaivūs vyrai (gim. 2006 m. (2,35 prom.) ir gim. 2006 m. (1,87 prom.)) trankė stovinčius automobilius, iš automobilio „Mercedes-Benz“ pavogė dviejų meškerių kotus su ritėmis ir valymo rinkinį ir apgadino ant motociklo „Honda“ uždėtą uždangalą. 

Padaryta turtinė žala tikslinama.

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai.

 

Šiame straipsnyje:
girta vairuotoja
apgadino automobilius
girti vyrai
niokojo turtą
Kauno policija

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Komentarai

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Komentarai

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Trikojis \\.//
2006 m.gimę "vyrai",tai pacukai,o tam >>> "Vėjas" tai atkertu,ne tiems pacukams spręsti kur ir kiek laiko stovi tos mašinytės.
7
-1
Vėjas
Nieko neginu , jinai galėjo prisigerti po įvikio , stresas , o antra , kokių metų buvo tos mašinytės , gal jos 30 metų ten stovėjo ir trukdė paražiavimui , čia tik pamastymui .
1
-9
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