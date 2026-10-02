Temidės dovana švenčiančiai policijai: recidyvistai pasiųsti globoti senelių ir neįgaliųjų

Pranešimas skambėjo šokiruojančiai
Į šios bylos teisiamųjų suolą buvo pasodinti du recidyvistai: jau 11 kartų teistas 36-erių Marius Linkus ir pusmečiu už jį vyresnis Edgaras Kiseliovas, kurio biografijoje – jau 14 teistumų. Jie kaltinti į liūdnai pagarsėjusius 90-uosius grąžinusiu nusikaltimu, įvykdytu 2024-ųjų birželio 14-osios vidurdienį Romainiuose – V. Kavolio gatvėje.
Remiantis kaltinamuoju aktu, jų auka tapo vieno ten esančio kotedžo gyventoja, kurios draugas, vėliau taip pat pripažintas šioje byloje nukentėjusiuoju, tuo metu atliko arešto bausmę. Šis, pirminiais duomenimis, jam buvo skirtas už tai, kad jis nevykdė bausmės už prekybos drabužiais, kuria vertėsi, pažeidimų. Yra pagrindo įtarti, kad pas jo draugę tada apsilankę M. Linkus su E. Kiseliovu sužinojo apie trumpalaikį šio asmens įkalinimą iš arešto bausmę su juo atlikusių savo draugų.
Remiantis tos paros policijos suvestinėmis, moters, gimusios 1997 m., pranešimas, kad du asmenys, prisistatę kriminalistais, atvykusiais daryti kratos, pasirodė prie jos namų apie 13.30 val. ir, patekę į šiuos apgaule bei naudodami psichologinį smurtą, pagrobė įvairius daiktus, buvo užregistruotas 16.11 val.
Maždaug už poros valandų įtariamieji buvo sulaikyti. O didžioji dalis jų grobio, įvertinto keliais tūkstančiais eurų, kurio didžiają dalį sudarė nauji vyriški drabužiai, kuriais prekiavo nukentėjusiosios draugas, tą pačią dieną rasti Kauno rajone – Giraitėje.
Įtariamieji taip greitai įkliuvo, nes jau buvo žinomi Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybai, kuriai buvo patikėtas ir šis ikiteisminis tyrimas.
Darė nusikaltimus ir su apykoje
Po sulaikymo M. Linkus atsidūrė Kauno kalėjime, nes tuo metu slapstėsi nuo jam teismo skirtos bausmės už panašų turtinį nusikaltimą. O E. Kiseliovas nuvežtas į areštinę, rengiantis kreiptis į teismą dėl jo suėmimo. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad ir E. Kiseliovui tą patį savaitgalį įsiteisėjo nuosprendis dėl dar vieno panašaus nusikaltimo.
Perduodant teismui naująją jų bylą dėl įvykio Romainiuose, minėtas bausmes M. Linkus ir E. Kiseliovas jau buvo atlikę. Tačiau pastarasis prieš perduodant šią bylą teismui, nepaisant jam uždėtos apykojės, įvykdė dar vieną įžūlų nusikaltimą – 2020-ųjų metų gamybos automobilio „Toyota C-HR“, kurio buvo pasigesta tą neelinį 2025-ųjų vasario 10-osios rytą, kai Kauno policijai buvo pranešta apie per šešias valandas pavogtus tris automobilius, vagystę.
Minėta „Toyota“, kurią jos savininkas už 10 677 eurus buvo įsigijęs Italijos aukcione, nors jos vertė – kur kas didesnė, buvo pavogta iš vienos nesaugomos Taikos prospekto automobilių aikštelės. Ji buvo aptikta tos pačios dienos popietę Marijampolės rajone jau išardyta.
Demaskuoti šią vagystę, kurią E. Kiseliovas įvykdė su kitu bendrininku – ne M. Linkumi, jau minėtos Kauno apskrities VPK Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos kriminalistams padėjo vaizdo kameros, įrengtos ne tik ties „Toyota C-HR“ vagystės vieta, bet ir visuose keliuose, vedančiuose iš Kauno. Konstatuota, kad „Toyota“ buvo pavogta, išdaužus jos lango stiklą ir patekus vidun, o po to užtempus ją ant traliuko ir išsivežus. Tiesa, demaskuotieji dar buvo linkę išsisukinėti, naudodami tokiais atvejais ilgapirščiams įprastą taktiką, siekiant išvengti atsakomybės, – esą kažkas paprašė jų paslaugos, o jie nesuprato, kad vagia.
Kauno apylinkės teismas už šią vagystę pernykštę gegužę skyrė E. Kiseliovui aštuonis mėnesius laisvės apribojimo. Šiai bylai, remiantis jo prisipažinimu, pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, nors nusikaltimo užsakovo E. Kiseliovas neįvardijo – esą pametė jo telefono numerį. O įskaičiavus į skirtą laisvės apribojimo terminą laiką, kurį E. Kiseliovas praleido suėmime po šio naujo akibrokšto, konstatuota, kad jis bausmę jau atlikęs.
Žodžiu, E. Kiseliovas atliko bausmę už šį nusikaltimą, dar nespėjus teismui išnagrinėti jo ir M. Linkaus bylos dėl įvykio Romainiuose, nors šis buvo dar prieš automobilio „Toyota“ vagystę.
Mokiniai pranoko mokytoją?
2025-ųjų pavasarį Kauno apylinkės teismui perduotoje E. Kiseliovo ir M. Linkaus byloje, kurią šiandien vainikavo nuosprendis, jie kaltinti sukčiavimu, t.y. apgaule įgijus svetimą turtą, už ką Baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki trejų metų, pareigūno vardo pasisavinimu, už ką gresia įkalinimas iki dvejų metų, bei neteisėtu banko kortelės įgijimu, už ką numatytas laisvės atėmimas iki šešerių metų. O nukentėjusioji jiems buvo pareiškusi 7 tūkst. eurų ieškinį dėl patirtos neturtinės žalos, dar vadinamos moraliniu atlygiu.
Žinote, tos moterys šiais laikais!
Duodami parodymus teismui, M. Linkus su E. Kiseliovu teigė, kad yra apšmeižti. Jie ne tik neigė, kad prisistatė kotedžo šeimininkei kriminalistais, atvykusiais daryti kratos, bet ir tikino, jog taip būti negalėjo, nes ji pažinojo juos dar iki šio įvykio, kaip savo draugo, prekiavusio drabužiais iš Turkijos, klientus. Ir esą, važiuodami tada pas ją, jie nežinojo, kad jos draugas buvo sulaikytas po eilinio reiso į Turkiją. O važiavo todėl, kad pamatė, jog į „Telegram“ įkeltos drabužių, kuriuos M. Linkus buvo užsisakęs pas nukentėjusiosios draugą, tačiau jų negavo, nors už juos ir sumokėjo, nuotraukos. Ir esą nukentėjusioji pati, išgirdusi, dėl ko jie atvažiavo, pakvietė juos vidun. Ir pati pradėjo krauti į lagaminą arešto bausmę atliekančio savo draugo daiktus, teigdama, kad jau – per daug su juo problemų. O po to įbruko šį lagaminą jiems ir liepė vežtis – kad, kai suras jos draugą, atiduotų šį jam.
Teisiamieji tikino, kad toks nukentėjusiosios elgesys juos sutrikdė. „Žinote, tos moterys šiais laikais!“ – teigė E. Kiseliovas, pasakodamas, kad kotedžo šeimininkė pasirodė jam neadekvati – tai verkė, tai juokėsi.
Anot teisiamųjų, pastaroji net siūlė jiems 700 eurų, kaip kompensaciją už negautus užsisakytus rūbus, bet, kai jie sužinojo, kad tai – jos santaupos, atidėtos už būsto nuomą, šių pinigų neėmė. Tačiau kažkodėl pasiėmė lagaminą, esą net nežiūrėdami, kas jo viduje, kurį vėliau paliko prie konteinerio, esančio už kilometro. Tiesa, prieš tai išversdami jo turinį į konteinerį – net jo neperžiūrėję, nes su visu lagaminu jis ten netilpo.
Anot M. Linkaus, tikinusio, kad nematė, kaip kotedžo šeimininkė įmetė į lagaminą ir savo draugo banko kortelę, palikdamas pastarosios namus, jis pasiėmė, kaip užstatą už negautas užsisakytas prekes, ant stalo gulėjusią grandinėlę, manydamas, kad ji – geltono metalo. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad ji – nieko neverta.
M. Linkaus ir E. Kiseliovo advokatas Linas Stanislavas Bagdonas – buvęs prokuroras, ne tik turėjęs atsisveikinti su šiomis pareigomis dėl dokumentų klastojimo neblaivaus policininko, sukėlusio eismo įvykį ir sužalojusio žmogų, byloje, bet ir už tai nuteistas, siekdamas sustiprinti savo ginamųjų parodymus, jog jie – apšmeižti, pateikė teismui internete rastus atsiliepimus apie nukentėjusiosios draugą – koks jis aferistas. Nors šiuos atsiliepimus galėjo rašyti ir patys teisiamieji ar jų aplinkos žmonės.
Ši teisiamųjų bei jų advokato kontrataka buvo surengta, nukentėjusiajai nedalyvaujant – pasinaudojus tuo, kad davus parodymus, ji prašė tęsti bylos nagrinėjimą be jos.
Iškalbinga akistata
Po tokios įvykių sekos bylą nagrinėjęs teisėjas Virginijus Kalkauskas priėmė nutartį kviesti pakartotinei apklausai nukentėjusiuosius, nes po kaltinamųjų apklausų kilo abejonių dėl jų parodymų teismui.
Po šios nutarties surengta kotedžo šeimininkės ir teisiamųjų akistata buvo iškalbinga. Tai išdavė ir M. Linkaus bei E. Kiseliovo, kuriuos teisėjui teko perspėti, kad jie gali būti pašalinti iš posėdžių salės, jeigu ir toliau taip elgsis, nesivaldymas.
Nukentėjusioji teismui paaiškino, kad buvo anksčiau mačiusi M. Linkų, kai šis su kompanija atvykdavo pas jos draugą. Tačiau nebuvo su juo bendravusi, dėl ko, kai jis su E. Kiseliovu priėjo tą birželio vidurdienį prie jos, grįžtančios į namus, automobilio ir, prisistatę kriminalistais, atvykusiais daryti kratos, paprašė jos dokumentų, ji toje situacijoje M. Linkaus neatpažino. O E. Kiseliovą matė pirmą kartą.
Nukentėjusioji paneigė ir tai, kad buvo įkėlusi į internetą M. Linkaus užsisakytų drabužių nuotraukas. Tokios galimybės ji neturėjo, nes neturėjo prieigos prie šios informacijos.
Be to, anot nukentėjusiosios, įėję kartu su ja į kotedžą, teisiamieji iš karto paklausė, kur pinigai ir drabužiai. Ir patys, išsitraukę tuščią lagaminą, pradėjo į jį krauti, kas jiems patiko. „Jie rausėsi net mano apatiniuose drabužiuose, nors teigė, kad ieško mano draugo daiktų“, – buvo linkusi akcentuoti nukentėjusioji.
Ji pasakojo ir apie tai, kad, vaidindami kriminalistus, teisiamųjų suole atsidūrę nekviesti svečiai fotografavo ant stalo išdėliotus jos siūlytų pinigų, neatlaikius spaudimo, grasinant, kad ir ji, kaip bendrininkė, bus sulaikyta, banknotus. Kaip ir drabužius, kraunamus į lagaminą. O M. Linkus, prieš pradėdamas šią „kratą“, užsimovė mėlynas pirštines. Tuo tarpu E. Kiseliovas ant kaklo buvo pasikabinęs „pareigūno“, vardu Igoris, pažymėjimą. Šiuo vardu jis jai ir prisistatė, kai išeinant su grobiu, vaidino draugą, guodusį ją, kad ji verta geresnio vyro už turimą, ir patarinėjo, kad neverta nei jam, nei mamai pasakoti apie jų vizitą, nes taip prisidarys dar daugiau problemų.
Ši iškalbinga teisiamųjų ir nukentėjusiosios akistata baigėsi pastarosios klausimu M. Linkui, kaip jau užsiminta, teistam 11 kartų už vagystes, neteisėtą disponavimą narkotikais ir ginklais, turto sunaikinimą bei sukčiavimą, tačiau tikinusiam teismą, kad paraleliai šio posėdžiams jis dalyvauja vienos Švedijos įmonės paskelbtame vėjo jėgainių statybos vadovo konkurse. „Jeigu tu teigi, kad atvykai pas mane pasiimti savo daiktų, tai kodėl jų ieškojai užsidėjęs gumines pirštines?“– klausė „nekaltumo įsikūnijimu“ besidedančio, tačiau kažkodėl, kaip ir E. Kiseliovas, nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų veidą slepiančio M. Linkaus nukentėjusioji.
Kuo nusikalto bejėgiškiausieji?
Deja, prisikviesti pakartotinai apklausai kito asmens, turinčio šioje byloje nukentėjusiojo statusą ir, panašu, kad perėjusio į teisiamųjų pusę ne tik pakeičiant iš pradžių duotus parodymus, nepavyko. O, kadangi tai nesėkmingai bandyta daugiau kaip pusmetį, net įpareigojus policiją jį atvesdinti prievarta, nuspręsta baigti šios bylos nagrinėjimą be šio asmens.
Per baigiamąsias kalbas prokuroras siūlė teismui skirti M. Linkui ir E. Kiseliovui vienodas bausmes – abu izoliuoti nuo visuomenės vieneriems metams ir devyniems mėnesiams. Tai siūlyta, atsižvelgus į mūsų įstatymus, t.y., kad jie kaltinami padarę du nesunkius nusikaltimus (sukčiavimą ir pareigūno vardo pasisavinimą) bei vieną apysunkį, kuriems priskiriamas neteisėtas banko kortelės įgijimas, ir remiantis teismų praktika, kokios bausmės yra skiriamos už pastarąjį jiems inkriminuotą sunkiausią nusikaltimą.
Teisiamųjų advokatas buvo įsitikinęs, kad jo ginamieji turi būti išteisinti. Pastarieji taip pat prašė to paties, tačiau teigė, kad gerbs teismo sprendimas, koks šis bebūtų.
Bylą nagrinėjęs teisėjęs V. Kalkauskas šiandien paskelbė, kad M. Linkus ir E. Kiseliovas padarė visus tris jiems inkriminuotus nusikaltimus, tačiau neskyrė jiems prokuroro prašyto laisvės atėmimo – tik laisvės apribojimą dvejiems metams. Tačiau be apykojės, kuri, kaip jau užsiminta, bent jau E. Kiseliovui netrukdo daryti naujus nusikaltimus, bet įpareigojant šiuos recidyvistus per 12 mėnesių išdirbti nemokamai 80 valandų įstaigose ar organizacijoje, kurios rūpinasi nusenusiais ar neįgaliais asmenimis. Be to, tęsti turimus darbus arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje ir per pusmetį atlyginti nukentėjusiajai priteistą atlygį už jai padarytą neturtinę žalą. O šis jos ieškinys tenkintas tik iš dalies – vietoj prašytų 7 tūkst. eurų solidariai priteisiant iš abiejų nuteistųjų 3 tūkst. eurų.
Šis teismo nuosprendis dar gali būti apskųstas. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, nei M. Linkus, nei E. Kiseliovas į jo paskelbimą neatvyko. Nors per baigiamąsias šios iškalbingos bylos kalbas, įvykusias rugpjūčio viduryje, abu dar buvo laisvėje, t.y. nebuvo įkliuvę už jokį naują nusikaltimą, už kurį juos suėmus, jau buvo galėję pradėti atlikinėti gresiančią eilinę bausmę. O ši, kol šiandien paskelbtas nuosprendis bus apskųstas, dėl ko abejonių mažai, o po to – ir išnagrinėtas šis skundas, taip pat jau galėjo būti atlikta.
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