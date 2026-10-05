Teismas pratęsė ginekologo Abraičio nuosavybės teisės apribojimą

Apribojimas pratęstas iki 2027 metų balandžio 7 dienos.
Tuo metu rugsėjo 18 dienos nutartimi teismas iki gruodžio 20 dienos pratęsė laikiną draudimą V. Abraičiui užsiimti gydytojo akušerio ginekologo veikla.
Anksčiau V. Abraičio gynėjas Giedrius Danėlius prašė naikinti draudimą gydytojui užsiimti akušerio ginekologo veikla, skundą grįsdamas šios priemonės neproporcingumu, tikimybės daryti naujus nusikaltimus nebuvimu, tačiau teismo tokie argumentai neįtikino.
BNS rašė, kad minėtas draudimas V. Abraičiui taikomas nuo 2024-ųjų rugsėjo, kai jis buvo nušalintas nuo pareigų. Vėliau kas tris mėnesius teisės dirbti akušeriu ginekologu laikinas sustabdymas būdavo pratęsiamas.
Draudimas V. Abraičiui taikomas Kauno apylinkės teismui nagrinėjant baudžiamąją bylą, kurioje gydytojas kaltinamas piktnaudžiavimu ir neteisėtu informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimu.
Teisėsaugos duomenimis, V. Abraitis 2018–2023 metais Kaune teikdamas sveikatos priežiūros paslaugas valstybinėse ir privačiose įstaigose slapta nufilmavo apie 20 savo pacienčių.
Pasak valstybinio kaltintojo, kadangi dalies moterų nepavyko identifikuoti, nukentėjusiomis pripažintos aštuonios pacientės.
Nukentėjusiosios civiliniais ieškiniais iš gydytojo prašo priteisti apie 67 tūkst. eurų neturtinės žalos kompensaciją.
Kaltinamojo advokatas Mindaugas Martinaitis prasidedant teisminiam bylos nagrinėjimui pernai birželį sakė, kad jo klientas kaltės nepripažįsta, o daugelį pacienčių vaizdo įrašų darė gydymo tikslais.
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