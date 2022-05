Teisinės grimasos: penkiaženklės vertės grobis nerastas ir kalėti už jį ilgai neteks

Įkainojo ir stresą

Kaip jau rašyta, duodama Kauno apylinkės teisme, nagrinėjusiame šią bylą parodymus, minėtu išpuoliu kaltinamų Remigijaus Majoro, Deniso Komarovo ir Gedimino Slaninos auka, net ir prabėgus pusantrų metų po patirto košmaro, nesuvaldė ašarų.

„Jau maniau, kad būsiu nužudyta! Be to, buvau žeminama, kaip moteris“, – teigė ji, reikalaudama iš savo skriaudikų 15 tūkst. eurų moralinio atlygio ir daugiau kaip 90 tūkst. eurų turtinės žalos.

Labiausiai nukentėjusioji akcentavo, kad vienas iš įsibrovusiųjų – D.Komarovas, siekdamas išgauti, kur ji laiko auksą, stovėjo jai ant krūtinės.

„Iki šiol negaliu gyventi be vaistų! O po šio išpuolio, nors buvau iki tol nerūkanti, per dieną surūkydavau po porą pakelių cigarečių“, – pasakojo teismui nukentėjusioji.

Tačiau teisiamųjų trijulė jos emocingų parodymų klausėsi bejausmiais veidais. Ir buvo linkusi ginčytis tik dėl sumos, kuria įvertintas jų grobis. Esą ši per didelė. „Norime, kad tai būtų pagrįsta dokumentais!“ – replikavo kaltinamieji apiplėšimu pagrobiant didelės vertės turtą organizuotoje grupėje, už ką grėsė laisvės atėmimas nuo dvejų iki dešimties metų.

Nelygi dvikova

Teisiamųjų auka tapusi kaunietė tą lemtingą 2019-ųjų gruodžio 18-ąją sulaukė ne vieno, kaip paaiškėjo vėliau, ją sekusių nusikaltėlių skambučio telefonu.

Po pirmojo į jos namus Partizanų gatvėje atėjo du vyrai ir nusipirko vieną auksinį žiedą. Šiems išėjus, buto šeimininkei paskambino ir, kaip įtariama, jų patvirtinimo, kad nusižiūrėtoji į aukas – namuose ir šiuose nėra jos sutuoktinio, laukęs asmuo, kuris taip pat dėjosi ieškantis kalėdinių dovanų. Jo sutartu laiku į nusižiūrėtosios į aukas buto duris jau paskambino R.Majoras bei D.Komarovas, kurie iki šio išpuolio jau buvo teisti keturis kartus, su G.Slanina, kurio biografijoje jau buvo devyni teistumai.

Tai įvyko apie pusę penkių vakaro. Buto šeimininkės sutuoktinis tuo metu buvo ilgalaikėje komandiruotėje.

Remiantis kaltinamuoju aktu, prekeivei auksiniais papuošalais tą vakarą teko atlaikyti brutalų įsibrovėlių smurtą. Po smūgio į veidą, vos atidarius duris, ji dar ir smaugta. Po to už plaukų nuvilkta į kitą kambarį, kur jau talžyta rankomis ir kojomis. Vėliau gavo ir dujų dozę iš balionėlio bei dusinta, užmetus ant veido rankšluostį. Galiausiai buto šeimininkei į galvą įremtas pistoletas, grasinant nušauti, jeigu nepasakys, kur slepia auksą.

Viskas baigėsi tuo, kad tą vakarą iš jos namų buvo pagrobta įvairių auksinių žiedų, grandinėlių bei kolje su smaragdais, granatais, agatais, perlais, rubinais, topazais bei kitais brangakmeniais, 4 200 eurų grynaisiais, nukentėjusiosios bei automobilio dokumentai ir kiti daiktai.

Įsibrovėlių grobio išvardijimas apėmė daugiau nei penkis kaltinamojo akto lapus. Jame teigta, kad nukentėjusiajai padaryta daugiau kaip 50 tūkst. eurų žala. Tačiau vėliau ši kaunietė, anot teisėsaugininkų, prekiavusi namuose auksiniais papuošalais dvejus metus, patirtą turtinę žalą patikslino, pareikšdama savo skriaudikams jau 90 tūkst. eurų ieškinį.

Rastas tik „ginklas“

Įtariamieji apiplėšimu buvo nustatyti pagal telefoninių pokalbių išklotines. Tačiau nieko iš jų penkiaženklio grobio rasti nepavyko.

Ikiteisminio tyrimo metu parodymus davė tik D.Komarovas. Jis tikino atsidūręs nusikaltimo vietoje po netikėto skambučio telefonu. Skambinęs nepažįstamasis teigė esą šiam kažkas jį užrodęs, kaip patikimą vyrą. Ir pasiūlė pelningą „reikaliuką“. Tačiau, anot D.Komarovo, po kaunietės, prekiavusios auksiniais papuošalais, apiplėšimo su juo niekas taip ir neatsiskaitė. Visą grobį išsivežė R.Majoras su G.Slanina. Šie duoti parodymus ikiteisminį tyrimą atlikusiems pareigūnams atsisakė.

Teisėsaugininkai aptiko tik minėtą ginklą, kuriuo grasinta nušauti nukentėjusiąja. Pas D.Komarovo kaimyną Klaipėdoje. Šis buvo ne per seniausiai jį nusipirkęs iš alkoholio abstinencijos kamuojamo D.Komarovo. Paaiškėjo, kad tai – vizualiai į tikrą pistoletą panašus ir, kaip pastarasis, užtaisomas suvenyras, dėl kurio laikymo net nepateikta jokio kaltinimo.

Daug rimtesnis ginklas – civilinėje apyvartoje draudžiamas smogiamojo-triuškinamojo pobūdžio pramoninės gamybos kastetas rastas R.Majoro namuose Kaune. Šis kaltintas ir vieną vėlyvą 2020-ųjų kovo vakarą dalyvavęs sužalojant buvusį savo sugyventinės nuomininką. Ši pagal patentą tada nuomojo trumpalaikei nuomai turimus butus. Ir vienas nuomininkas laiku su ja neatsiskaitė. Dėl to jam kietu buku daiktu prie vienos Kauno „Iki“ parduotuvės buvo sulaužyti du šonkauliai. Be to, buvo pasisavintas iš nukentėjusiojo drabužių iškritęs mobilusis telefonas, kurio dėkle buvo ir asmens dokumentai. Vienas iš pastarųjų buvo neįgaliojo pažymėjimas.

Nukentėjo ir sutuoktinis

Nukentėjusiuoju buvo pripažintas ir prekeivės auksu sutuoktinis – kaip judviejų turto bendrasavininkas. Duodamas parodymus teisme, jis teigė, kad išpuolio prieš sutuoktinę metu buvo Vokietijoje.

Šis nukentėjusysis pasakojo vykdavęs kartu su žmona, prekiaujančia auksu pagal individualios veiklos pažymą, jo pirkti. Tačiau į kurią užsienio valstybę neatskleidė. Tepasakė, kad ji priklauso Europos Sąjungai.

Apiplėštosios sutuoktinis antrino žmonai, kad kartu su pagrobtu auksu buvo išnešti ir tame pačiame krepšyje buvę jo įsigijimo dokumentai. Gauti jų kopijas nėra galimybės, nes, prasidėjus karantinui, susisiekti su įmonėmis, kuriose įsigytas auksas, nepavyko. Vėliau paaiškėjo, kad jos užsidarė.

Anot apiplėštosios sutuoktinio, siekiant išsivežti į užsienį, kuo daugiau pinigų, kartu su jais kartais vykdavo ir dukra. Tačiau jie važiuodavo automobiliu. O tokiu atveju reikia pinigus deklaruoti, jeigu to prašo pasieniečiai. Šie jų to neprašė.

Teisme liudijusi nukentėjusiųjų dukra patvirtino vykdavusi kartkartėmis su tėvais. Be to ji teigė, kad kelios dienos iki mamos apiplėšimo matė prie jos laiptinės automobilį, kuriame sėdėjo vyras. Užkliuvo, kad ši transporto priemonė labai keistai pastatyta. Vėliau ji tą vyrą atpažino pareigūnų pateiktose nuotraukose. Anot nukentėjusiųjų dukters, tai buvo šiuo metu teismo narve sėdintis R.Majoras.

Spektaklis teisme

Patys teisiamieji, kaip ir tikėtasi, apie nusikaltimą, kuriuo kaltinami, pasakojo kaip jiems naudingiau.

D.Komarovas teisme patikslino, kad pasiūlymą nuvykti į vieną Kauno butą gavo prie vienos naktinės Klaipėdos parduotuvės ir būdamas neblaivus. Dėl to davė savo telefono numerį ir netrukus sulaukė skambučio, po kurio pas jį atvyko R.Majoras bei išsivežė jį į Kauną. Esą šis teigė, kad reikės tik nueiti į vieną nelegalų „tašką“ ir pastovėti, kol iš jo bus paimta, „ką kai kas ten paliko“.

Anot D.Komarovo, į šį butą R.Majoras jį nuvežė kartu su G.Slanina, kurį jis pažinojo tik iš matymo – anksčiau kartu atliko bausmę. Tačiau, sulaukęs, kol buto šeimininkė atidarys duris, R.Majoras pasišalino. O jiems su G.Slanina patekus buto vidun, prieš jo šeimininkę smurtavo ir po šios namus naršė jo bendrininkas. Anot D.Komarovo, jis tik pasiėmė iš vonios rankšluostį, kuriuo uždengė šeimininkei veidą, ir įrėmė jai į galvą iš G.Slaninos gautą pistoletą. Be to, vėliau pasakęs iš baimės klykiančiai aukai, kad ginklas – netikras. Tačiau po to D.Komarovas jau teigė, kad, grasinant auką nušauti, jeigu ši nepasakys, kur auksas, jis šiai teigęs, kad dėl blizgučių rizikuoti gyvybe neverta. O po to, kai G.Slanina išsinešė grobį, jis dar kurį laiką saugojęs auką, o po to jai pareiškęs, kad ši ir jam duotų laiko pasišalinti, o jeigu ne, tai vėliau grįš ir nušaus.

Pasak D.Komarovo, už apsilankymą minėtame bute jis tegavo 40 eurų. Ir tik tada, kai pareiškė G.Slaninai, kuris teigė, kad grobį jie dalinsis vėliau, jog neturi net už ką grįžti į Klaipėdą. Dar 10 eurų D.Komarovas teigė gavęs iš kaimyno, kai pardavė jam iš G.Slaninos gautą ginklą, kurį šis liepė jam išmesti, bet jis to nepadarė.

Anot D.Komarovo, grobį išsivežęs G.Slanina teisme taip pat teigė jokios naudos iš šio nusikaltimo neturėjęs. Tačiau jis jau pasakojo gavęs pasiūlymą nuvykti į minėtą butą iš savo pažįstamo, vardu Algis, kuris jį suvedė su R.Majoru. G.Slanina taip pat teigė, kad R.Majoras juos tik nuvežė į minėtą butą. Tačiau G.Slanina neneigė ten smurtavęs, bet ne taip, kaip pasakoja nukentėjusioji ar D.Komarovas, kuris tada buvo neblaivus. Be to, G.Slaninos teigimu, paimti grobio jau atvyko nebe R.Majoras, o, kai jis šio vėliau paprašęs savo dalies, R.Majoras jį patikinęs, kad ir pats nieko negavo.

Pagal R.Majoro teismui pateiktą versiją, jis buvo skolingas senam savo pažįstamui, vardu Algis, dėl ko šis, susitikus viename prekybos centre, pasiūlė jam rasti, kas nueis į vieną butą. Sakė, kad po to bus nurašyta minėta 500 eurų skola. Ir dar pridės kelis šimtus eurų, priklausomai nuo grobio. Tačiau jis už D.Komarovo ir G.Slaninos nuvežimą ten nieko negavo, nes skambinant po to Algiui, šio telefonas buvo išjungtas.

Gediminas Slanina/Vilmanto Raupelio nuotr.

Biografijos – iškalbingos

Iš Šilutės kilęs, tačiau pastaruoju metu Kaune gyvenęs R.Majoras, būdamas penkiolikos, jau buvo nuteistas už nužudymą kankinant ar kitaip itin žiauriai. Atsižvelgęs į jauną R.Majoro amžių, Klaipėdos apygardos teismas tada jam skyrė septynerių metų ir trijų mėnesių įkalinimą. Bet po poros metų – iki bausmės pabaigos likus dar ketveriems metams, jis buvo lygtinai anksčiau laiko paleistas į laisvę. Tačiau po pusmečio už šio paleidimo sąlygų nesilaikymą Probacijos tarnybos vėl grąžintas už grotų.

Tarp D.Komarovo teistumų yra ir prieš trylika metų Klaipėdos apygardos teismo jam skirtas dešimties metų įkalinimas už seksualinį dviejų mažamečių mergaičių prievartavimą. Šį nusikaltimą D.Komarovas padarė, būdamas neblaivus ir prisiuostęs klijų.

G.Slanina taip pat mina teismų slenksčius nuo nepilnametystės. Devintąjį nuosprendį savo biografijoje šis kaunietis, pastaruoju metu deklaravęs savo gyvenamąją vietą Kaišiadorių rajone, išgirdo vos prieš mėnesį iki prekeivės auksu apiplėšimo. Tačiau nors buvo pasiųstas tada už grotų pustrečių metų, paliktas laisvėje iki nuosprendžio, kurį jis dar galėjo apskųsti, įsiteisėjimo. Po prekeivės auksu apiplėšimo jis jau buvo pasiųstas atlikti šios bausmės į Pravieniškes. Ir kurį laiką, kaip ir R.Majoras su D.Komarovu, kurie laukė nuosprendžio suimti, buvo atvežamas konvojaus pareigūnų į teismą su antrankiais. Tačiau 2021-ųjų rugsėjį G.Slanina buvo paleistas iš Pravieniškių lygtinai anksčiau laiko, neatlikęs septynių mėnesių ir keturiolikos dienų jam skirtos bausmės, uždėjus jam apykoję.

Nuosprendį ignoravo

Prokurorė šiai trijulei už prekeivės auksu apiplėšimą pasiūlė skirtingas bausmes. Griežčiausios – devynerių metų įkalinimo prašyta 31-erių R.Majorui. 24-erių G.Slaninai pasiūlyti penkeri metai nelaisvės. 42-ejų D.Komarovui, akcentuojant, kad jis padėjo atskleisti šį nusikaltimą, – treji metai.

Bylą nagrinėjęs Kauno apylinkės teismo teisėjas Virginijus Kalkauskas šiandien paskelbė, kad siunčia R.Majorą už grotų šešeriems metams, tačiau į šią bausmę įskaičiuojami ir tie 26 mėnesiai, kuriuos jis buvo suimtas iki nuosprendžio. Taigi daugiau kaip trečdalį jam skirtos bausmės R.Majoras jau yra atlikęs.

G.Slaninai už prekeivės auksu apiplėšimą skirtas ketverių metų įkalinimas. Tačiau prie šios bausmės pridėta ir likusi 2019-ųjų lapkritį jam paskelbto nuosprendžio dalis, kurios jis neatliko anksčiau laiko paleistas į laisvę. Todėl galutinė G.Slaninai skirta bausmė – puspenktų metų įkalinimas.

O D.Komarovas, kaip ir siūlė prokurorė, nuteistas trejiems metams nelaisvės, tačiau taip pat įskaičiuojant į šią bausmę tuos dvejus metus, kuriuos jis laukė šio nuosprendžio suimtas.

Tik iš dalies teismas tenkino ir solidžius nukentėjusiosios ieškinius. Konstatavus, kad negautos pajamos nepriteistos, jai iš visų nuteistųjų solidariai priteista 50 497 eurų turtinė žala. Beveik perpus sumažintas ir prašytas moralinis atlygis – iki 8 tūkst. eurų.

Be to, iš visų nuteistųjų solidariai priteistos ir 3066 eurų bylos vedimo išlaidos. Konfiskuotas, kaip nusikaltimo įrankis, ir automobilis „Fiat“, kuriuo jie atvyko pas nukentėjusiąją.

Šį Kauno apylinkės teismo nuosprendį, kurį ignoravo ir nukentėjusioji, ir kaltinamieji, dar galima apskųsti aukštesnės instancijos Kauno apygardos teismui.