Susidūrimas Aleksote: į gydymo įstaigą išvežti trys žmonės, nuverstas gatvės apšvietimo stulpas

Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba informuoja apie 18.23 val. gautą galimai šio įvykio liudytojos pranešimą, jog Šeštokų ir Akacijų gatvių sankirtoje ant šono apsivertė autobusiukas, kurio viduje yra žmonių.
Atvykus į įvykio vietą, buvo susidūrę automobilis „Toyota“ ir autobusiukas „Mercedes-Benz Sprinter“. Nei viename iš jų prispaustų žmonių nebuvo – keleiviai ir vairuotojai buvo išlipę. Tačiau autobusiuko keleivė jau pati įlipti į greitosios pagalbos medikų automobilį negalėjo – ją reikėjo įkelti. Į gydymo įstaigą po medikų apžiūros išvežtas ir lengvojo automobilio keleivis – vaikas.
Pasirūpinę galimais nukentėjusiaisiais, ugniagesiai gelbėtojai dar atjungė susidūrusių transporto priemonių akumuliatorius. Ir sulaukę, kol atvyks UAB „Kauno gatvių apšvietimas“ brigada bei sutvarkys per šį eismo įvykį nutrauktus išversto apšvietimo stulpo laidus, diskiniu pjūklu jį nupjovė ir patraukė į kelkraštį. O dėl ant kelio išsiliejusio aušinimo skysčio jau informuota AB „Kauno švara“.
Kauno policija savo suvestinėje praneša dėl šio eismo įvykio pradėjusi ikiteisminį tyrimą, nes „Mercedes-Benz Sprinter“ keleivė, gimusi 1992 m., kuri, pirminiais duomenimis, yra vilnietė, galimai patyrė nesunkų sveikatos sutrikdymą, pagal teismo medicinos ekspertų, skirtančių sužalojimus į tris kategorijas: nežymus, nesunkus ir sunkus, klasifikaciją. Pirminiai duomenimis, jai konstatuotas kažkurios galūnės lūžis.
Policijos suvestinėje pranešama, kad lengąjį automobilį „Toyota“ vairavo 1997 m. gimęs kaunietis, kurio keleiviu buvo, pirminiais duomenimis, penkerių metų sūnus, tačiau pastarąjį pristačius į gydymo įstaigą, jokių sužalojimų nekonstatuota. Tačiau, policijos atstovės duomenimis, iš šio įvykio vietos į gydymo įstaigą dėl įtartų suažlaojimų buvo pristatytas ir automobilio „Toyota“ vairuotojas. Tiesa, kas jam konstatuota, policija informacijos dar neturi.
Pirminiais policijos pareigūnų duomenimis, šis susidūrimas įvyko, automobilio „Toyota“ vairuotojui neatsargiai iš šalutinės Akacijų gatvės įvažiavus į pagrindinę Šeštokų gatvę. Ja važiavusį ir susidūrimo neišvengusį, pirminiais duomenimis, nuosavą „Mercedes-Benz Sprinter“ vairavo 1987 m. gimęs vyras. Nukentėjo jau minėta vienintelė jo keleivė.
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