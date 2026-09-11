Sunku patikėti: iš namų Panemunėje dingęs keturmetis atvažiavo į „Akropolį“ paspirtuku?

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, apie tai, kad iš vieno Panemunės namo kiemo dingo 2021 metais gimęs berniukas, pranešė susijaudinusi jo mama. Ši teigė gaminusi valgyti, o sūnus buvo, kaip įprasta, jų kieme, aptvertame tvora, bet po to mįslingai dingo. Iš pradžių ji dar bandė su namiškiais ieškoti mažamečio pati, bet po to nusprendė, kad daugiau delsti negalima ir surinko Bendrojo pagalbos centro numerį 112.
Portalo žiniomis, toks nerimą keliantis skambutis buvo užregistruotas 15.04 val. Ir pas dingusio keturmečio mamą pasiųstas policijos ekipažas dar nespėjo pasiekti jos namų, kai 15.08 val. gautas pranešimas iš „Akropolio“ apsaugos, kad šiame prekybos centre prieš penkias minutes rastas pasiklydęs mažylis su paspirtuku ir kalbantis rusiškai. Jis žinojo tik savo vardą ir amžių, o pavardės dar teigė nesišmokęs, kaip ir nežinantis namų, iš kurių esą atvažiavo paspirtuku, adreso.
Sutapo ne tik šio berniuko ir mamos pranešime apie dingusį mažametį sūnų apibūdinta pastarojo apranga, bet ir vardai. Buvo panašus ir amžius.
Kol kas jokio kriminalo neįžvelgiame, tik vaiko nepriežiūrą.
Portalo kauno.diena.lt žiniomis, jokios medikų pagalbos „Akropolyje“ rastam mažyliui nereikėjo. Ir po gero pusvalandžio jį policijos pareigūnai parvežė išsigandusiai mamai.
„Kol kas jokio kriminalo neįžvelgiame, tik vaiko nepriežiūrą“, – teigė portalui Kauno.diena.lt policijos budėtojas, pasiteiravus, ar keturmetis negalėjo būti pagrobtas, nes sunku patikėti, kad tokio amžiaus vaikas galėjo pats paspirtuku iš Panemunės atvažiuoti į „Akropolį“, t.y. per visą A. Juozapavičiaus prospektą. Jau nekalbant apie tai, kad jam reikėjo kažkaip įveikti ir važiuojamąją kelio dalį, skirtą automobiliams.
Pasak policijos budėtojo, apie šį mažamečio nuotykį informuotas ir Kauno vaiko teisių apsaugos skyrius, nors dar į šią situaciją gilinsis ir policijos tyrėjai.
Net ir darant prielaidą, kad galbūt keturmetis atvyko į „Akropolį“, įlipęs su paspirtuku Panemunėje į maršrutinį autobusą, jam vis tiek reikėjo pereiti ne vieną gatvę.
Kita vertus, ką jis ketino „Akropolyje“ veikti? Nejaugi tik pasivažinėti paspirtuku, dėl ko panašu, kad ir užkliuvo jo apsaugininkams.
(be temos)