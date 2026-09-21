Specialiųjų tarnybų apgultis Kleboniškyje: motiną išgąsdinusios dukters pasiteisinimas šokiravo

Į Vasarvietės gatvę, skambinusiosios nurodytu adresu, buvo pasiųsti ir greitosios medikai, ir policija, ir ugniagesiai gelbėtojai. Pastarieji su policijos palaiminimu išlaužė duris galimai slepiančias baisią paslaptį.
Už šių durų policija su greitosios medikais rado pagalbą kvietusios 90-metės dukrą, kuriai – 67-eri. Šią apžiūrėję medikai konstatavo, kad jokios jų pagalbos moteriai nereikia. O ji pati policijos pareigūnams pareiškė, kad tiesiog norėjo pabūti viena.
Belieka konstatuoti, kad panašių iškvietimų, kurie kelia įtarimų, jog tiems, kuriems kviesta pagalba, nepavyko atsiriboti nuo artimųjų ar draugų, su kuriais jie nebenori bendrauti, tik daugėja.
Vėlų sekmadienio vakarą Kauno specialiosios tarnybos skubėjo ir į Petrašiūnus – T. Masiulio gatvę. Apie 23 val. buvo gautas pranešimas apie dingusią 36-erių metų moterį. Kažkoks vyras teigė, kad negali su ja susisiekti ir baiminosi, jog galėjo sutrikti jos sveikata. Nurodytu adresu nuvykus policijai, niekas neatidarė moters buto durų ir pareigūnams, dėl ko šie tradiciškai kvietė į pagalbą ugniagesius gelbėtojus. Tačiau šie buvo pakeliui atšaukti, galiausiai minėto buto durims prasivėrus. Už jų stovėjo „dingusioji“, kuri teigė, kad miegojusi ir negirdėjusi nei telefono skambučio, nei beldimo į duris.
Tačiau kai kurie asmenys, kuriems sunerimę artimieji ar draugai iškviečia specialiąsias tarnybas, išdrįsta pasakyti, kad kvietusiųjų jiems pagalbą neįsileidžia ar jiems neatsiliepa, nes nenori su jais bendrauti.
Visgi ir iškvietimai su tokiomis pabaigomis, anot kai kurių specialiųjų tarnybų atstovų, dar nėra patys blogiausi. Analizuojant minėtų tarnybų suvestines, daugėja atvejų, kai išlaužus duris ar langą ir patekus į skambinusiųjų nurodytą butą, šis būna tuščias. Neatmetant, kad tai gali būti ir ilgapirščių gudrybės, pastaruoju metu jau butų durys ar langai atidarinėjami jėga tik su policijos leidimu.
Dar gaji ir neblaivių vyrų, kurių į namus neįsileidžia supykusios sutuoktinės, naudojama gudrybė, bandant šią pergudrauti ir skambinant į Bendrąjį pagalbos centrą bei dedantis susirūpinusiu, kad galimai sutriko jos sveikata. Ir tai suveikia: atvykus ugniagesiams gelbėtojams, buto durys nuodėmingiems sutuoktiniams iš karto atsiveria.
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