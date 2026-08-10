Specialiųjų tarnybų apgultis Dainavos daugiabutyje: iš tikrųjų reikėjo ne jų pagalbos

Apie šį įvykį praneša Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė.
Joje teigiama, kad 1.06 val. gautas pranešimas iš Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato, kad reikia pagalbos patekti į vieną minėto daugiaaukščio butą.
Šis ugniagesių gelbėtojų suvestinės pranešimas baigiamas tuo, kad, panaudoję diskinį pjūklą ir laužtuvą, jie minėto buto duris atidarė.
Kas ten rasta ir, kodėl reikėjo į šį butą laužtis, portalui kauno.diena.lt papasakojo policijos atstovė.
Anot jos, 0.20 val. jos kolegos gavo pranešimą, kad viename minėto daugiaaukščio bute yra užrakintas vyras, kuris negali iš ten išeiti.
Tačiau atvykus nurodytu adresu, prie šio buto durų jau rasti greitosios medikai teigė turintys žinių, kad jame esantis žmogus gali bandyti žudytis.
Policijos pareigūnams jam perskambinus, nes paaiškėjo, kad pagalbą jis kvietėsi pats, susišnekėti su šiuo asmeniu buvo neįmanoma. Todėl ir priimtas sprendimas pas jį laužtis.
Tačiau patekus į minėtą butą, jame rastas 1939 m. gimęs vyras, kurio gyvybei joks pavojus negrėsė. Jam net nereikėjo jokios grietosios medikų, kurie dėl viso pikto jį apžiūrėjo, pagalbos.
Dėl šių priežasčių policija nepradėjo dėl šio įvykio jokio tyrimo. Tik konstatavo, kad šio asmens dėl jo amžiaus jau nebegalima palikti vieno be jokios priežiūros.
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