Spaudos konferencija apie baigtą ikiteisminį tyrimą dėl dviejų merginų nužudymo Kaune

Antradienį Kauno apygardos prokuratūroje surengta spaudos konferencija, kurioje apie baigtą tyrimą komentavo Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas ir Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis.
Spaudos konferencija:
Anksčiau prokuratūra buvo pranešusi, kad tyrime dėl dviejų merginą nužudymo Kaune Benui Mikutavičiui buvo pareikšti griežtesni įtarimai.
Anot teisėsaugos, ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad B. Mikutavičius 2025 m. gruodžio 4 d. duriančiu–pjaunančiu įrankiu mirtinai sužalojo 2003 m. gimusią merginą, kuri nuo patirtų sužalojimų mirė. Netrukus buvo mirtinai sužalota ir 2001 m. gimusi mergina.
Anksčiau vyrui dėl šių dviejų nusikalstamų veikų buvo įteiktas pranešimas apie įtarimą dėl nužudymų.
Kaip pranešė prokuratūra, įvertinus ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis, dėl vienos iš dviejų inkriminuotų nusikalstamų veikų B. Mikutavičiui pareikštų įtarimų kvalifikacija nepakito, o dėl kitos nusikalstamos veikos įtarimai perkvalifikuoti į įtarimus dėl žmogaus nužudymo, jį kankinant arba kitaip itin žiauriai.
Baudžiamajame kodekse numatyta, kad tas, kas nužudė kitą žmogų, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 7 iki 15 metų.
Kodekse nurodoma, jog tas , kad nužudė kitą žmogų, kankindamas ar kitaip itin žiauriai, baudžiamas laisvės atėmimu nuo 8 iki 20 metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
Kauno apygardos teismo nutartimi įtariamajam B. Mikutavičiui buvo pratęstas suėmimas trijų mėnesių laikotarpiui. Asmuo laikomas suimtas nuo praėjusių metų gruodžio 7 dienos.
(be temos)
(be temos)