Šokiruojanti žmogžudystės Garliavoje atomazga: suimti įtariamieji – spalvingos asmenybės

Kaip jau rašyta, garsiai nuskambėjęs nusikaltimas, su kuriuo siejami minėti asmenys, buvo įvykdytas šeštadienį viename Garliavos Dobilų gatvės name. Jo koridoriuje apie 16.45 val. policija rado 36-erių Vytenio Š., kuris gyveno Garliavos Vytauto gatvėje, kūną be gyvybės ženklų ir su durtine-pjautine žaizda dešinėje pilvo pusėje. Po to, kai atskubėjo nurodytu adresu, sulaukus pranešimo apie šiame name įvykusias grumtynes, per kurias sužalotas žmogus.
Pirminiais duomenimis, apie tai pranešė vienas iš įtariamųjų – N. B., nes tragiškai pasibaigusiose išgertuvėse, vykusiose tądien šiame vieno aukšto mūrinuke, dalyvavo tik trys asmenys: du jauni vyrai ir vieno iš jų motina. Nors visų jų pavardės – skirtingos.
Kadangi nežinota, kiek žmonių dalyvavo grumtynėse, apie kurias pranešta, į įvykio vietą buvo pasiųstos gausios policijos pajėgos. Ir net kinologas su tarnybiniu šunimi, nors galimi įtariamieji – 27-erių metų N. B. ir 58-erių metų K. M. buvo sulaikyti įvykio vietoje, kai, pareigūnams atvykus nurodytu adresu, sužalotasis jau rastas miręs, nes, pirminiais duomenimis, vieninteliu dūriu peiliu buvo pažeistas vienas jo gyvybiškai svarbių organų.
Prieš uždarant įtariamuosius į areštinę, K. M. konstatuotas lengvas – 1,37 prom. girtumas. N. B. – vidutinis (2,22 prom.).
Po įtariamųjų apklausos, jiems išsiblaivius, buvo nuspręsta kreiptis į teismą dėl jų suėmimo. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, toks sprendimas priimtas dėl to, kad įvykio aplinkybės – neaiškios, nors įtariamieji ir duoda parodymus. Jiems pareikšti įtarimai dėl nužudymo veikiant bendrai.
Nepaisant to, kad iki šiol jų abiejų biografijos buvo be teistumų, pirmadienį kreiptasi į Kauno apylinkės teismą dėl abiejų suėmimo dviem mėnesiams ir visais trim Baudžiamojo proceso kodekse numatytais šios griežčiausios kardomosios priemonės pagrindais – kad nesuėmus jie gali pasislėpti, trukdyti ikiteisminiam tyrimui ar net daryti naujus nusikaltimus. Pastaroji priežastis, nepaisant jau minėtų švarių įtariamųjų biografijų, motyvuota tuo, kad kartą jau peržengus raudoną liniją, kitą kartą jiems padaryti tą patį jau gali būti lengviau.
Įtariamieji dalyvavo teisme posėdžiuose, kuriuose nagrinėtas prokuroro prašymas suimti juos dviem mėnesiams, nuotoliniu būdu iš policijos areštinės. Juos gynė valstybės paskirti advokatai, kurie, kaip ir įtariamieji, prašė netaikyti šios griežčiausios kardomosios priemonės – vietoj jos skirti švelnesnę.
Teisėja Simona Žižienė leido suimti nužudymu įtariamus N. B. ir K. M. vienam mėnesiui ir tik dviem pagrindais – kad paleisti į laisvę jie gali pasislėpti arba trukdyti tyrimui. Toks sprendimas motyvuotas tuo, kad įtariamieji nėra teisti, turi gyvenamąją vietą ir dirba. Po tokio teismo sprendimo jie pervežti į kalėjimą.
Portalui kauno.diena.lt šiandien paskambinus Kauno žydų religinės bendruomenės pirmininkui, kurio pavardę turi vienas iš įtariamųjų, nes, portalo žiniomis, N. B. yra jo sūnus, pokalbis buvo trumpas. Išgirdęs, kas skambina, minėtos bendruomenės pirmininkas neslėpė, kad įtaria, dėl ko jam skambinama, ir pareiškė, kad nekalbės apie tai, nes skambinama ne tuo adresu.
