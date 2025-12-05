Įtariamieji žmogžudyste Garliavoje paleidžiami į laisvę, tačiau nepavydėtinomis sąlygomis

Kaip jau rašyta, dėl šios lapkričio 8-ąją įvykusios žmogžudystės, pranešimu apie kurią pradedamos tos paros Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius kriminalus šalyje, buvo sulaikytas Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje studijuojantis pianistas N. B. bei jo mama K. M. – Kauno žydų religinės bendruomenės aktyvistė. Pastaroji 2019-aisiais dalyvavo Liberalų sąjūdžio sąraše rinkimuose į Kauno rajono savivaldybės tarybos narius.
Nusikaltimas, kuriuo įtariami mama ir sūnus, buvo įvykdytas jų namuose, esančiuose Garliavos Dobilų gatvėje. Apie 16.45 val. jų namo koridoriuje policija rado 36-erių metų V. Š., kuris gyveno Garliavos Vytauto gatvėje, kūną be gyvybės ženklų ir su durtine-pjautine žaizda dešinėje pilvo pusėje. Po to, kai atskubėjo nurodytu adresu, sulaukus pranešimo apie šiame name įvykusias grumtynes, per kurias sužalotas žmogus. Apie tai Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta mamos telefonu. Tačiau su atsiliepusiu operatoriumi vienas per kitą kalbėjo ir mama, ir sūnus.
Atvykus policijai, sužalotasis jau buvo miręs, o jo nužudymu įtariami 27-erių metų N. B. ir 58-erių metų K. M. buvo sulaikyti. Mamai konstatuotas lengvas – 1,37 prom. girtumas. Sūnui – vidutinis (2,22 prom.). Jiems buvo pareikšti įtarimai dėl nužudymo veikiant bendrai.
Nors tragiškai pasibaigusiose išgertuvėse dalyvavo tik trys asmenys – įtariamieji ir jų auka, per pačią įvykių kulminaciją ten buvo ir ketvirtas asmuo – kaimynas, kurį mama pasikvietė į pagalbą neblaiviam svečiui ėmus smurtauti prieš jos sūnų. O tai esą prasidėjo po to, kai svečias, išėjęs laukan parūkyti, grįžęs ėmė elgtis neadekvačiai. Neatmetama, kad tai buvo galimai kartu su alkoholiu pavartotų kažkokių kvaišalų pasekmė. Tyrimų rezultatų, kas aptikta velionio organizme, dar nėra.
Minėtas į pagalbą sutramdyti svečią pasikviestas kaimynas teigia lemiamo momento, t.y., kas smogė smurtautojui peiliu, nematė. Tai padarius prisipažįsta motina, kuri teigia gynusi sūnų.
Nors įtariamuosius po sulaikymo prašyta suimti dviem mėnesiams, teismas, atsižvelgdamas, kad jie nėra teisti, turi gyvenamąją vietą ir dirba, leido juos suimti tik mėnesiui. Šis terminas baigiasi pirmadienį. Tačiau prokuroras trečiadienį kreipėsi į teismą su pareiškimu suėmimo nepratęsti, o nuo pirmadienio skirti intensyvią priežiūrą segint apykoję iki 2006-ųjų birželio 8-osios, leidžiant išeiti iš namų, pavyzdžiui, apsipirkti, tik nuo 19 iki 21 val. ir numatant šio draudimo išlygas, susijusias tik su būtinybe vykti pas gydytojus arba į darbą.
Nagrinėjant penktadienio ryte minėtą prokuroro pareiškimą, jau dalyvavo nauji – privačiai nusamdyti įtariamųjų advokatai. Įtariamieji prie šio posėdžio buvo prisijungę nuotoliniu būdu: mama – iš Panevėžio kalėjimo, sūnus – iš Kauno kalėjimo.
Teisėja Simona Žižienė, kuri nagrinėjo ir pirmąjį prokuroro prašymą dėl įtariamųjų suėmimo dviem mėnesiams, šį kartą jo prašymą sušvelninti skirtą griežčiausią kardomąją priemonę tenkino pilnai.
