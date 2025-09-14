Smarki avarija Kaune: prie vairo – nepilnametis

Apie eismo nelaimę feisbuko grupėje „Kur stovi policija Kaune“ anonimiškai pranešė šios grupės vartotojas: „Europos pr. deb**iukai sudaužė mašiną. Stovi, žvengia“.
Visgi po šiuo įrašu įsiplieskė nemaža diskusija komentarų skiltyje:
„Čia labiau sulaužė, nei sudaužė“, – rašė moteris.
„Tai gerai, kad džiaugiasi, o ne su greitąja po rimto eismo įvykio važiuoja. Visko visiems čia galėjo ir gali nutikt bet kada. Labai didelė laimė, kai tik metalas nukenčia, o ne žmonės. Gerai, kad stovi, o ne bėga iš įvykio vietos, atsakingi vairuotojai būtent taip ir elgiasi, o amžius čia visiškai ne prie ko“, – komentavo kita moteris.
„Čia dviejų BMW lenktynių rezultatai. Visa laimė, kad jaunuolis liko gyvas. Nuo smūgio į galą vertėsi ant šono“, – rašė kita moteris.
„Didesnis klausimas, kur kita kėbulo pusė?“ – teiravosi vyras.
Anot Kauno policijos, apie šią nelaimę pranešimas gautas vakar 21.43 val.
Kaune, Europos prospekte, susidūrė automobiliai „BMW“, kurį vairavo 1999 m. gimęs vyras ir „Aixam“, kurį vairavo 16-metis.
Vairuotojai buvo blaivūs, nukentėjusių nėra.
Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį?
