Savaitgalio kriminalas: pravažiuojančius šokiravęs nuogalius – pilnaties ar mįslingų kvaišalų auka?

Kaip jau rašyta, portalui kauno.diena.lt atsiųstame vaizdo įraše matyti, kad šis keistuolis tamsiuoju paros metu eina gatvės pakraščiu, viena ranka prisidengęs lytinį organą. Ir prie jo stabteli pravažiuojantys automobiliai, kurių ekipažai ne tik klausia, kur jis eina bei siūlo jį pavežėti, bet ir filmuoja šį šokiruojantį vaizdą. Netrukus pasigirsta ir policijos automobilio garso signalas, į kurį keistuolis taip pat reaguoja – pasuka prie pėsčiųjų perėjos ir ten laukia – tik neaišku, ar pareigūnų automobilio, ar kol galės pereiti gatvę. O policijos automobiliui sustojus prie jo, klusniai vykdo išlipusių dviejų pareigūnų komandas. Šie jį įsisodina į automobilio galą. Ir vaizdo įrašas baigiasi.
„Kauno dienos“ vaizdo įrašas
Kauno policijos atstovė pirmadienio ryte portalui kauno.diena.lt papasakojo, kas vyko toliau, kai tąnakt – apie 1 val. buvo užregistruoti net keli pranešimai iš pravažiuojančių automobilių, kad link Tunelio gatvės, o vėliau – ir ja eina visiškai nuogas vyras, o pareigūnai netrukus jį sulaikė.
Pasak policijos atstovės, kadangi susikalbėti su sulaikytu asmeniu buvo neįmanoma – jis kalbėjo labai nerišliai, buvo nuspręsta kviesti pagalbon greitosios medikus. Šie atvyko prie pareigūnų automobilio ir, įvertinę sulaikytojo būklę, išvežė jį į specifinės paskirties gydymo įstaigą, todėl joks protokolas dėl galimo administracinio nusižengimo šiam asmeniui, gimusiam 1987 m., nebuvo surašytas.
Tačiau policijos atstovė negalėjo atsakyti, kaip buvo nustatyta šio asmens tapatybė, – galbūt, pasinaudojus jo kitoje rankoje, kaip matyti iš vaizdo įrašo, galimai turėtu mobiliojo ryšio telefonu, jeigu tai nebuvo piniginė.
„Policija turi tam savų būdų“, – toks buvo jos atstovės, kuri negalėjo patikslinti ir, ką su savimi turėjo šis asmuo, atsakymas. Kaip ir atsakyti, ar jis – kaunietis ir kurioje miesto dalyje gyvena, t.y. kokį atstumą galimai įveikė tąnakt nuošalesnėmis naktinio Kauno gatvėmis, kol išėjo į Tunelio gatvę ir pasuko, kaip manoma, Breslaujos gatvės link.
Tačiau policijos atstovė patikino, kad šis asmuo lig šiol jos kolegoms nebuvo žinomas, bet jis galėjo būti žinomas medikams.
Anot pašnekovės, duomenų, kad sulaikymo metu jis galėjo būti neblaivus, nėra. Tačiau, panašu, kad, pasitarus su medikais, nuspręsta netikrinti, ar jis nepavartojęs kokių nors kitų kvaišalų. Belieka priminti, kad šiuo metu dangaus skliaute kabo pilnatis.
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