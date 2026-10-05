Savaitgalio akibrokštas prie Kauno pilies: ar tikrai jį surengė areštinėje atsidūrę užsieniečiai?

Kaip jau rašyta, Kauno policija savo suvestinėje apie šeštadienio kriminalus, atrinktus žiniasklaidai, pranešė, kad spalio 3-ąją apie 5.44 val. Pilies gatvėje trys asmenys, vandališkais veiksmais demonstruodami nepagarbą, sugadino Kauno miesto ženklą bei padarė turtinę žalą. Sulaikyti trys asmenys – vienas vyras, gimęs 1996 m., ir du, gimę 2005 metais. Abu pastarieji buvo neblaivūs. Vienam nustatytas vidutinis – 1,81 prom. girtumas, kitam – lengvas (1,29 prom.) Visi patalpinti į areštinę.
Tačiau portalo kauno.diena.lt duomenimis, visi jie neigė susiję su minėtu išpuoliu, dėl ko į areštinę buvo uždaryti tik jauniausieji iš sulaikytųjų, kurie buvo neblaivūs. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, jie – Ispanijos piliečiai, teigę, kad atvyko į Kauną pagal studentų mainų programą „Erasmus“. Vyriausiasis iš sulaikytųjų – Kolumbijos pilietis, taip pat teigęs, kad atvyko į Kauną „mokslo reikalais“ bei tikinęs, kad su išpuoliu nėra susijęs, tačiau buvęs blaivus, areštinėje neatsidūrė.
Neužsibuvo ten ir Ispanijos piliečiai. Po apklausos, surengtos jiems išsiblaivius, kurioje dalyvavo vertėjas ir Lietuvos valstybės jiems skirti advokatai, šeštadienio vakare buvo paleisti ir jie. Tiesa, prieš tai pareiškus įtarimus dėl viešosios tvarkos pažeidimo, dėl kurio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Portalo kauno.diena.lt žiniomis, minėti Ispanijos piliečiai neneigė buvę išpuolio metu jo vietoje, tačiau tikino, kad jį surengė kiti asmenys, kurių jie nepažįsta.
Neatmetama, kad tai gali būti gynybinė šių Kaune studijuojančių Ispanijos piliečių versija, nes išsiblaivę, jie suvokė, jog jiems gresia ne tik baudžiamoji atsakomybė.
Išleidžiant įtariamuosius iš areštinės, jiems skirtos švelniausios kardomosios priemonės – rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos Lietuvoje bei įpareigojimas periodiškai registruotis nurodytoje Kauno policijos įstaigoje.
Portalo kauno.diena.lt duomenimis, minėti Ispanijos piliečiai, kaip ir jų likimo išvengęs Kolumbijos pilietis, gali ir nemeluoti, nes asmuo, pranešęs apie tai, kad niokojamas ženklas „Kaunas“, teigė, kad tai daro šeši–septyni asmenys. Pirminiais duomenimis, apie šį įvykį pranešė praeivis.
Tačiau, pamatę atvykstant policiją, vandalai išsilakstė. Minėti trys asmenys buvo sulaikyti jau po šeštos valandos ryto, t. y. už keliolikos minučių po pranešimo, ir ne įvykio vietoje, bet netoli jos.
Ispanijos piliečiai, kuriems pareikšti įtarimai dėl šio išpuolio, per apklausas tikino, kad puolė bėgti kartu su vandalais, išsigandę, kad nebūtų sulaikyti. Ir teigė, kad „atsidūrė ne laiku ir ne vietoje“, išėję iš vieno Senamiesčio naktinio klubo.
Tęsiant šį ikiteisminį tyrimą, neatmetama, kad ženklą „Kaunas“ galėjo nuniokoti ir minėtame klube linksminęsi lietuviai, geriau už sulaikytus užsieniečius žinoję, kur Kauno senamiestyje galima skubiai pasislėpti nuo policijos.
Per šį vandališką išpuolį padaryta turtinė žala dar skaičiuojama. Kaip jau rašyta, buvo išrauta ir išmėtyta didesnė dalis užrašo „Kaunas“ raidžių – liko stovėti tik „A“ ir „U“.
(be temos)