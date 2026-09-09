Prie Draugystės parko – skaudi eismo nelaimė

Atvykęs greitosios medicinos pagalbos ekipažas, prie pėsčiųjų perėjos stovi pareigūnai bei dar vienas automobilis.
Kauno policijos duomenimis, rugsėjo 10 d. apie 8.30 val. šioje vietoje automobilis „Volkswagen“, kurį vairavo 55 metų vyras, kliudė septyniolikmetę. Anot policijos atstovų, nepilnametė apžiūrai pristatyta į gydymo įstaigą.
Būkite atidūs vairuodami, o taip pat ir eidami per pėsčiųjų perėją.
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