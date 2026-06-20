Policininkas tarnybos metu partrenkė dviratininką

Policijos departamento duomenimis, apie 15.35 val. sankryžoje Gudienos kaime policijos automobilis „Volkswagen Transporter“, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas blaivus 2000 metais gimęs Kaišiadorių rajono komisariato pareigūnas, sukdamas į kairę nepraleido pagrindiniu keliu iš priekio atvažiuojančio dviračio ir su juo susidūrė.
Per eismo įvykį sužalotas 1967 metais gimęs dviratininkas, kuris paguldytas į gydymo įstaigą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
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