 Policininkas tarnybos metu partrenkė dviratininką

Policininkas tarnybos metu partrenkė dviratininką

2026-06-20 08:43
BNS inf.

Kaišiadorių rajone penktadienį popiet policininkas tarnybos metu partrenkė dviratininką, šis paguldytas į ligoninę.

Policija
Policija / Lietuvos Respublikos prokuratūros nuotr.

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Policijos departamento duomenimis, apie 15.35 val. sankryžoje Gudienos kaime policijos automobilis „Volkswagen Transporter“, kurį tarnybos metu vairavo uniformuotas blaivus 2000 metais gimęs Kaišiadorių rajono komisariato pareigūnas, sukdamas į kairę nepraleido pagrindiniu keliu iš priekio atvažiuojančio dviračio ir su juo susidūrė.

Per eismo įvykį sužalotas 1967 metais gimęs dviratininkas, kuris paguldytas į gydymo įstaigą.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl galimo kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

Šiame straipsnyje:
policininkas
partrenktas dviratininkas
dviratininkas

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