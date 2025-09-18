 Policija šio vyro nori paklausti, ką žino apie vagystę parduotuvėje

2025-09-18 10:47 kauno.diena.lt inf.

Kauno pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės ir prašo visuomenės pagalbos.

Anot policijos, rugpjūčio 31 d. apie 15.10 val. Kaune, A. Kriščiukaičio g., iš parduotuvės pavogti maisto produktai. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

