Iš optikos Vilniuje dingo brangūs akiniai nuo saulės: ką apie tai žino vyras nuotraukoje?

Kaip teigiama, šių metų rugpjūčio 27 d. apie 14.49 val. Vilniuje, Vokiečių gatvėje, į optikos saloną užėjęs vyras pavogė akinius nuo saulės, kurių vertė 325 eurai, ir išėjo už juos nesumokėjęs.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, mob. +370 646 32147, el. paštu [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
