 Po UTMA – smurto proveržis

Po UTMA – smurto proveržis

vaizdo įrašas
2026-09-28 15:03 kauno.diena.lt inf.

Po praūžusio kovinio UTMA savaitgalio renginio dalyviai socialiniuose tinkluose dalijasi įspūdžiais. Ir ne tik to, kas vyko ringe. Kai kuriuos nustebino ir tai, kas vyko renginiui jau pasibaigus.

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<span>Po UTMA – smurto proveržis</span>
Po UTMA – smurto proveržis / Socialinių tinklų vaizdo įrašo stop kadras

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Netrūksta vaizdo įrašų ir aprašymų, kas vyko prie „Žalgirio“ arenos ir jos prieigose miniai besiskirstant. Pasirodo, čia nestigo nesankcionuotų kovų, kurioms vieta – policijos akiratyje, o ne sporto entuziastų dienotvarkėje.

Socialinių tinklų vaizdo įrašas

Sutrypti tą galvą, po šimts pypkių.

„Einame po kovinio sporto renginio UTMA. Slenkame sau su minia, aptarinėjame įspūdžius, gailimės neįvykusios kovos, jau pradedame kirsti perėją. Vienas vyriškis, staiga pajutęs testosterono pliūpsnį, kurio ant tiek pritvinkta po bene 6 gerų valandų mėgavimosi brandintais rūsiuose gėrimais, beigi laužomų kaulų pokšėjimo ir kraujo tyškėjimo, mandagiai pasiūlo, jo žodžiais tariant „sutrypti tą galvą, po šimts pypkių”. Na gerai „sutrypti tą ji**ną galvą na**ui” iš tikro, kam čia saldinti. Prasideda etapas, kuriame pradėdami atlikti kovinių imtynių veiksmus, vienas prieš vieną, garbingoje akistatoje. Veiksmo suneraminti į viską įsivelia daugiau interesantų ir prasideda šis pasiutusiai mielas agresijos kadrilis. Sukiniai ir visi kiti šokio tvariniai žavi praeivių minią, kuri ragina šokėjus aistringesniam įgyvendinimui“, – vaizdo įrašą palydi vaizdingu aprašymu vienas renginio dalyvių.

Laukiame Kauno policijos statistikos apie tą vakarą užfiksuotų viešosios tvarkos pažeidimus.

Šiame straipsnyje:
UTMA
Žalgirio arena
muštynės po UTMA
kovos
smurtas po UTMA

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Kokia fauna eina žiūrėt mardabojaus.Tokie kieti po renginio buna..(Blogger)
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