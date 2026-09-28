Po UTMA – smurto proveržis

Netrūksta vaizdo įrašų ir aprašymų, kas vyko prie „Žalgirio“ arenos ir jos prieigose miniai besiskirstant. Pasirodo, čia nestigo nesankcionuotų kovų, kurioms vieta – policijos akiratyje, o ne sporto entuziastų dienotvarkėje.
Socialinių tinklų vaizdo įrašas
Sutrypti tą galvą, po šimts pypkių.
„Einame po kovinio sporto renginio UTMA. Slenkame sau su minia, aptarinėjame įspūdžius, gailimės neįvykusios kovos, jau pradedame kirsti perėją. Vienas vyriškis, staiga pajutęs testosterono pliūpsnį, kurio ant tiek pritvinkta po bene 6 gerų valandų mėgavimosi brandintais rūsiuose gėrimais, beigi laužomų kaulų pokšėjimo ir kraujo tyškėjimo, mandagiai pasiūlo, jo žodžiais tariant „sutrypti tą galvą, po šimts pypkių”. Na gerai „sutrypti tą ji**ną galvą na**ui” iš tikro, kam čia saldinti. Prasideda etapas, kuriame pradėdami atlikti kovinių imtynių veiksmus, vienas prieš vieną, garbingoje akistatoje. Veiksmo suneraminti į viską įsivelia daugiau interesantų ir prasideda šis pasiutusiai mielas agresijos kadrilis. Sukiniai ir visi kiti šokio tvariniai žavi praeivių minią, kuri ragina šokėjus aistringesniam įgyvendinimui“, – vaizdo įrašą palydi vaizdingu aprašymu vienas renginio dalyvių.
Laukiame Kauno policijos statistikos apie tą vakarą užfiksuotų viešosios tvarkos pažeidimus.
(be temos)