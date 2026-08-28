Po nusikaltimo Kaune: nepilnamečiai įžūlėja?

Kauno policijos duomenimis, rugpjūčio 27 d. apie 22.30 val. Kaune, S. Daukanto g., viešoje vietoje, nepilnametis (gim. 2011 m.) ir dar vienas nenustatytas asmuo spyrė vyrui (gim. 1986 m.) ir pagrobė piniginę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Į Kauno pareigūnų akiratį pateko nepilnametis.
Kauno policijos duomenimis, rugpjūčio 27 d. apie 22.30 val. Kaune, S. Daukanto g., viešoje vietoje, nepilnametis (gim. 2011 m.) ir dar vienas nenustatytas asmuo spyrė vyrui (gim. 1986 m.) ir pagrobė piniginę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
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