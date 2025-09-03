 Po intensyvių paieškų Kauno kriminalistai surado pavogtą mikroautobusą ir elektrinį dviratį

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kriminalinės policijos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnai surado ne tik rugpjūtį pavogtą mikroautobusą, bet ir iš jo dingusį elektrinį dviratį.

Policijos duomenimis, rugpjūčio 14 d. laikotarpiu nuo 1 iki 12 val. Kaune, Stoties gatvėje, buvo pavogtas mikroautobusas „Mercedes-Benz Sprinter“, kurio vertė siekė apie 12 tūkst. eurų, bei jame buvęs elektrinis dviratis, kurio vertė apie 1,3 tūkst. eurų.

Gavę pranešimą apie vagystę, policijos pareigūnai ėmėsi veiksmų – tikrino įvairias vietas, kuriose galėjo būti slepiamas mikroautobusas. Rugpjūčio 18 d., po kelių dienų intensyvių paieškų, kriminalistams pavyko surasti pavogtą transporto priemonę, tačiau dviračio joje nebebuvo.

Tyrimo metu surinkta informacija leido pareigūnams greitai nustatyti galimą įtariamąjį. 2001 m. gimęs vyras policijos pareigūnams žinomas už anksčiau padarytas nusikalstamas veikas. Rugsėjo 1 d. Kauno rajone, Garliavoje, buvo surastas ir dingęs elektrinis dviratis.

Dėl šio įvykio Kauno apskrities VPK atliekamas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 1 d. (dėl vagystės). Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.

