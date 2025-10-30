Po gaudynių pasieniečiai sulaikė kaunietį taksistą: gabeno neteisėtus migrantus

Pirminiais duomenimis, migrantai iš Baltarusijos įsibrovė į Latviją ir planavo pasiekti Vakarų Europą.
Pirmadienį Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai, patruliuodami ties Kalnų kaimu, patikrinimui stabdė taksi automobilį „Toyota Prius“ su lietuviškais numeriais. Vairuotojas nepakluso pasieniečių teisėtiems reikalavimams sustoti ir mėgino pabėgti.
Kalvarijos pasieniečiai tarnybiniu „Škoda Octavia Scout“ su įjungtais šviesos ir garso signalais pradėjo persekioti taksi.
Bėglys, padidinęs greitį bei pavojingai manevruodamas, išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir netikėtai sustojo. Iš „Toyota Prius“ iššokę penki keleiviai leidosi bėgti. Gaudynės ilgai netruko – tris vyrus pasieniečiai sulaikė netoli automobilio. Čia pat buvo sulaikytas ir vairuotojas.
Kitų dviejų keleivių paieškai buvo pasitelkta Varėnos pasienio rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos kinologė su dvejų metų vokiečių aviganiu Black.
Tarnybinis šuo greitai aptiko pėdsakus. Po valandą trukusių paieškų Black savo kinologę ir kitus VSAT pareigūnus nuvedė iki miške besislėpusių vyrų.
Paaiškėjo, kad pasieniečių patikrinimo išvengti mėgino „Toyota Prius“ vairavęs 21-erių Kauno gyventojas. Jis gabeno penkis migrantus. Vienas prisistatė esąs 19-metis Egipto pilietis, kiti prisistatė 21, 23, 25 ir 27 metų Afganistano piliečiais. Asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvos teritorijoje suteikiančių dokumentų sulaikytieji neturėjo.
Pirminiais duomenimis, kaunietis juos gabeno iš Latvijos. Į ją neteisėti migrantai įsibrovė iš Baltarusijos, neteisėtai kirtę valstybės sieną. Kaip dažnai būna tokiais atvejais, pasinaudodami gabentojo paslaugomis, jie iš Latvijos per Lietuvą ir Lenkiją planavo pasiekti vieną iš Vakarų Europos valstybių.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų. Neteisėtus migrantus gabenęs vairuotojas po apklausos buvo paleistas, skyrus jam kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumento paėmimą.
Kauniečiui taip pat teks atsakyti už VSAT pareigūnų teisėtų nurodymų bei reikalavimų nevykdymą. Už tai numatyta bauda nuo 850 iki 1,2 tūkst. eurų.
Migrantai bus perduoti Latvijos pasieniečiams.
