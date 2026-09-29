Po ankstesnės tragedijos neatsigavusiame Kauno daugiabutyje – vėl kraupus įvykis

Paaiškėjo, kad velionis buvo vienas iš artimiausių prieš mėnesį mįslingomis aplinkybėmis tragiškai žuvusio paauglio, taip pat gyvenusio šiame penkiaaukštyje, kaimynų. Tačiau, panašu, kad ne dėl to nauja nelaimė, susijusi su šio daugiabučio gyventojais, pateko net į Policijos departamento suvestines, kurios praneša toli gražu ne apie visus per praėjusią parą Lietuvoje pradėtus ikiteisminius tyrimus, radus mirusį žmogų.
Portalui kauno.diena.lt besiaiškinant, kodėl minėtas pirmadienio popietės įvykis sulaukė tokio dėmesio, viena iš realiausių priežasčių buvo ta, kad viskas įvyko viešoje vietoje.
Kaip jau pranešta, cituojant Policijos departamento suvestines, rugsėjo 28 d. apie 14.35 val. Kaune, Pietų gatvėje, šalia daugiabučio namo, rastas mirusio vyro, gimusio 1960 metais, kūnas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.
Portalui kauno.diena.lt pavyko išsiaiškinti, kad velionis rastas šalia penkiaaukščio, kuriame ir gyveno, esančio netoli Kauno technologijos universiteto studentų miestelio, laiptinės. Ir jį be gyvybės ženklų minėtu popietės laiku aptiko viena iš kaimynių, susiruošusi į parduotuvę.
Tačiau, nors policijos suvestinėje akcentuojama, kad namas, prie kurio rastas velionis, – daugiabutis, tai, kas įvyko, neturi jokio ryšio su po šio įvykio rastais atidarytais jo langais ar balkonų durimis.
Tai portalui kauno.diena.lt paneigė minėto daugiabučio gyventojai. Jie pasakojo, kad šalia staiga sukniubusio kaimyno buvo ir neblaivus asmuo, sunkiai besiorientavęs aplinkoje. Yra duomenų, kad ant greta esančio suoliuko ties laiptine tą saulėtą popietę degtinę gėrė trys asmenys, kuriuos dar bandė tramdyti jų keliamo triukšmo neapsikentusios kai kurios kaimynės. Įvykus kulminacijai, vienas jų gulėjo be gyvybės ženklų, antras buvo dingęs, o trečias, panašu, kad net nesuprato, kas įvyko.
Pranešus apie tai, kas įvyko greitosios pagalbos medikams, šie dar siūlė sukniubusįjį gaivinti. Tačiau patys, atvykę į įvykio vietą, jau to nebedarė, – tik konstatavo mirtį.
Kaimynų teigimu, velionis spėjo pasimėgauti pensija vos vienerius metus. Ir, panašu, kad neatlaikė jo širdis, nes problemų dėl šios jis turėjo.
Policijos atstovė, papildydama informaciją apie šį įvykį, buvo linkusi akcentuoti, kad jokių išorinio smurto žymių, apžiūrint velionio kūną, nepastebėta. Nors jos – taip pat viena iš priežasčių, kodėl apie kai kuriuos rastus netikėtai mirusius žmones taip pat būna pranešama policijos suvestinėse, skirtose žiniasklaidai.
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