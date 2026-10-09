Per plauką nuo tragedijos: mažylio susidūrimo su krovininiu automobiliu aplinkybės – šokiruojančios

Kaip jau rašyta, remiantis tos paros policijos suvestinėmis, spalio 2 dieną apie 9.46 val. Jonavos rajono Žeimių seniūnijos Skrynių kaime vyras, gimęs 1977 metais, vairuodamas automobilį „Mercedes-Benz“, kliudė staiga į važiuojamąją kelio dalį išbėgusį mažametį, gimusį 2025 metais. Pastarasis dėl patirtų sužalojimų pristatytas į gydymo įstaigą.
Portalui kauno.diena.lt bendraujant po šios nelaimės su vietiniais gyventojais, jie tikino nieko apie šį įvykį nežinantys, nes jų kaime, kuriame – vos penki namai, iš kurių – tik du gyvenami, o į kitus kartkartėmis atvyksta paveldėtojai, tokio amžiaus mažylio nėra, kaip nėra ir vairuotojo, turinčio automobilį „Mercedes-Benz“. Pašnekovai buvo linkę manyti, kad minėtos nelaimės dalyviai – nevietiniai. Labiausiai tikėtina, kad tai galėjo būti grybautojai, atvykę į aplinkinius miškus, per kuriuos, kaip ir vietinius laukus, driekiasi žvyrkelis, kurio vienas galas veda link Kauno, o kitas – link Jonavos.
Portalui kauno.diena.lt galų gale pavyko išsiaiškinti, kad pašnekovai buvo iš dalies teisūs. Per šį eismo įvykį nukentėjęs mažylis yra kaunietis, kuris buvo atvykęs į minėtą kaimą su savo tėvais, o jį kliudė krovininis mikroautobusas, vairuojamas Šilalės gyventojo.
Tačiau viskas įvyko pašnekovų minėtame žvyrkelyje, ties kuriuo esančiuose laukuose dirbo mažylio tėvai, o jis buvo šalia.
Tai, kas įvyko, ikiteisminį tyrimą pradėję teisėsaugininkai linkę traktuoti, kaip nelaimingą atsitikimą su dar gana laiminga pabaiga, nes mažyliui staiga išbėgus į kelią, „Mercedes-Benz“ vairuotojas spėjo į tai sureaguoti ir pulti savo transporto priemonę stabdyti, o šios greitis, laimė, buvo nedidelis, nes ji važiavo žvyrkeliu.
Kol kas įtarimas dar šio įvykio niekam nėra pareikštas, nes laukiama medikų išvadų dėl mažylio patirtų sužalojimų. Paaiškėjo, kad nuvežus jį į Kauno klinikas, jis buvo paguldytas stebėjimui, tačiau jau kitą dieną išleistas į namus, kas reiškia, kad, panašu, jog mažylio sužalojimai nėra sunkūs.
Jeigu teismo medicinos ekspertai pagal savo klasifikaciją įvardys juos, kaip nesunkius, ikiteisminis tyrimas bus tęsiamas. Jeigu bus konstatuotas nežymus mažylio sveikatos sutrikdymas, tai – jau ne baudžiamoji, o administracinė atsakomybė.
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