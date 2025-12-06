Pirmosios Beną Mikutavičių pastebėjusios moterys: jis atsisuko ir išsitraukė peilį

„Moterys, kurios pirmos pastebėjo įtariamąjį žudiką, atsiliepė.
Kalbėjomės apie tas akimirkas, kai jos šūktelėjo galimam žudikui. Šis atsisuko ir išsitraukė peilį. Moterys ėmė šaukti, iš kažkur išdygo keli vyrai. Įtariamajam ėmus sprukti, neliko abejonių, kad tai jis.
Moterys nuoširdžiai dėkoja už joms reiškiamą pagarbą ir padėkas. Jos skaito žmonių atsiliepimus. Tačiau sako nesančios vertos jokio apdovanojimo.
Jų manymu, sulaikyti galimą žudiką pavyko daugelio kauniečių, susibūrusių į paieškų grupę, akimirksniu sulėkusių į įvykio vietą ir puolusių sulaikyti galimą žudiką plikomis rankomis, dėka. „Pagarba visiems kauniečiams, parodžiusiems tokį solidarumą“, – sako savo pavardžių vis dėlto nenorinčios viešinti moterys.
Suprantama, tai susiję ir su jų pačių saugumu. Kas žino, gal ne visi bus už tai dėkingi, ką jos padarė.
Tad dar kartą didžiausia pagarba joms už tai, kuo tikrai ne kiekvienas būtų išdrįsęs rizikuoti. Asmeniškai dėkoju už pasitikėjimą ir atvirą, nuoširdų pokalbį telefonu.
Ištarkime joms tūkstančius „ačiū“, – feisbuke rašė A. Jankuvienė.
Primename, kad dviejų merginų nužudymu įtariamas B. Mikutavičius Kaune sulaikytas penktadienį, prieš pat vidurnaktį. Jis buvo sulaikytas padedant gyventojams.
1996 metais gimęs B. Mikutavičius yra įtariamas bute V. Krėvės prospekte nužudęs jauną moterį. 2003 metais gimusios merginos kūnas su sužalojimais buvo rastas ketvirtadienį popiet.
Tame pačiame Kauno mikrorajone, Pramonės prospekte, ketvirtadienio vakarą rastas ir 2001 metais gimusios moters kūnas su smurto ženklais.
Ant abiejų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos.
Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas penktadienį teigė, jog abu ikiteisminiai tyrimai dėl nužudymo buvo sujungti.
R. Bradūno pateiktais duomenimis, 2003 metais gimusi auka yra įtariamojo pusseserė, o vyresnę auką su asmeniu sieja buto nuoma.
Naujausi komentarai