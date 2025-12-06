 Kauniečių vienybės galia: įtariamas dviejų merginų žudikas – sulaikytas

vaizdai iš įvykio vietos
2025-12-06 00:09 kauno.diena.lt inf.

Penktadienį, prieš vidurnaktį, į paiešką susitelkę kauniečiai sučiupo dviejų jaunų merginų nužudymu įtariamą Beną Mikutavičių.

ėkminga visuomenės paieškų operacija baigėsi Kaune, netoli Teofiliaus Matulaičio bažnyčios S. Žukausko gatvėje.

Tai, kad įtariamasis B. Mikutavičius – sulaikytas, portalo kauno.diena.lt žurnalistams patvirtino Kauno policijos atstovė.

Benas Mikutavičius
Benas Mikutavičius / Soc. tinklų nuotr.

Gruodžio 5-osios vakarą kauniečiai šukavo apleistus pastatus, parkus ir kitas nuošalias vietas. Paieškos lokacijas jie vieni kitiems koordinavo per programėlę „Zello“. Įtartiną vyrą Kalniečių parke pastebėjo dvi moterys. Pamatęs jas, jis pradėjo šalintis. Tačiau pilietiškos kaunietės, sekė įtariamojo pėdsakais bėgdamos iš paskos ir perdavė šią informaciją kitiems paieškoje dalyvavusiems žmonėms.

Netrukus jiems pavyko sugauti bėglį ir paguldyti ant grindinio. B. Mikutavičių pirmosios pastebėjusios moterys neslėpė – buvo baugu sekti per kelis metrus esantį ir peiliu ginkluotą vyrą, tačiau tikslas pagaliau jį sulaikyti buvo galingesnis.

B. Mikutavičių sučiupę kauniečiai pranešė apie tai policijos pareigūnams. Į įvykio vietą sulėkė daugybė ekipažų.

Naujausi komentarai

Komentarai

Lijana
Wow. Pagarba šiems drąsiems neabejingiems žmonėms
0
0
Jo
Ko ta mente taip vadovauja
0
0
Konserv
Kaunas nebe Lietuvos širdis prie konserv to nebuvo
0
0
Visi komentarai (10)

