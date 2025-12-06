 Paaiškėjo, kada į teismą bus vedamas Benas Mikutavičius

Paaiškėjo, kada į teismą bus vedamas Benas Mikutavičius

2025-12-06 21:16
Jurgita Šakienė

Šeštadienį vakare paaiškėjo, kad teismo posėdis dėl Beno Mikutavičiaus suėmimo skyrimo numatytas rytoj, gruodžio 7 d., 10 val. Sprendimą priims Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja J. Ramonienė. Šią informaciją žiniasklaidai išplatino Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinionienė.

Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas Įtariamasis dviejų merginų nužudymu – rastas
Benas Mikutavičius

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Penktadienį prieš vidurnaktį sulaikytam Benui Mikutavičiui pareikšti dėl įtarimai dėl dviejų jaunų merginų nužudymo Kaune.

„Šiuo metu ikiteisminio tyrimo medžiagoje turimi duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad Benas Mikutavičius 2025 m. gruodžio 4 d. duriančiu pjaunančiu įrankiu mirtinai sužalojo 2003 m. gimusią moterį, kuri nuo padarytų sužalojimų mirė įvykio vietoje. Netrukus tokiais pačiais veiksmais buvo mirtinai sužalota ir 2001 m. gimusi moteris, kuri nuo patirtų sužalojimų taip pat mirė įvykio vietoje“, – rašoma dieną išplatintame prokuratūros pranešime.

Kauno apygardos prokuratūros prokuroras prašys įtariamajam skirti kardomąją priemonę – suėmimą trims mėnesiams.

Šiame straipsnyje:
Benas Mikutavičius
teismas
žmogžudystės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų