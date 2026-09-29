Pilnatis įsisiautėjo: tarnybos skubėjo gelbėti savo motiną nepažįstamu vyru palaikiusią palemoniškę

Apie šį kurioziškai pasibaigusį iškvietimą praneša Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinė.
Tiesa, joje teigiama, kad į Marių gatvės devynaukštį, kuriame viskas vyko, skubėta Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojų prašymu. Tradiciškai prašyta padėti patekti į vieną jo butą.
Informacija apie šį iškvietimą į Palemoną baigiama tuo, kad bandant pastatyti ištraukiamas kopėčias iki minėto antrajame aukšte esančio buto, į kurį reikėjo patekti, savininkė pati atidarė duris ir įsileido policijos pareigūnus.
Pasak policijos atstovės, be ugniagesių pagalbos neapsieita, nes jos kolegoms atskubėjus į įvykio vietą, niekas neatidarė minėto buto durų ir jiems, o bandant perskambinti kvietusiajai pagalbą, ji nebeatsiliepė. Tačiau įtampai kaistant, netoliese buvo sutikta moteris, kuri tikino, kad joks nepažįstamas vyras pas jos dukrą nesibrovė – pas šią bandė patekti ji pati, tačiau dukra jos neatpažino.
Galiausiai patekus į kvietusiosios pagalbą butą, jame rasta tik jo ketvirtą dešimtį bebaigianti savininkė. Tačiau šią apžiūrėję greitosios medikai, niekur jos nevežė. Ir jokios policijos pagalbos, anot šios atstovės, buto savininkei nereikėjo.
Panašu, kad ir šį kartą viskas nurašyta dangaus skliaute kabančiai pilnačiai.
(be temos)