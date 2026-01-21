Pasklidus vaizdo įrašams dėl Beno Mikutavičiaus – nemalonumai policininkui

„Delfi“ žiniomis, atliekamas dar vienas tyrimas, vertinami policininkų veiksmai. Tyrimas pradėtas gavus du pareiškimus, jog išplatintuose vaizdo įrašuose matyti, kaip policijos pareigūnas kumščiu smogia gulinčiam B. Mikutavičiui.
Užfiksuotose sulaikymo vaizduose – smurtas
2025 metų gruodžio 4 dieną Kauną bei visą Lietuvą sukrėtė policijos pranešimas apie V. Krėvės prospekte, daugiabučio bute itin žiauriai nužudytą 22 metų Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) studentę Simoną S. ir šiuo nusikaltimu įtariamą 29 metų Beną Mikutavičių. Paskelbta įtariamojo paieška, išplatinta prekybos centre užfiksuoto B. Mikutavičiaus nuotrauka.
Tos pačios dienos vakare policija gavo pranešimą apie Pramonės prospekte dar vieną peiliu žiauriai nužudytą merginą, 24 metų Gabrielę. Galiausiai paaiškėjo, kad abu nusikaltimus sieja vienas ir tas pats įtariamasis – B. Mikutavičius.
Įtariamąjį po paros sulaikė į paieškos grupę susivieniję kauniečiai. B. Mikutavičius pastebėtas netoli nusikaltimo vietos, Kalniečių parko prieigose.
Sulaikymo metu socialiniuose tinkluose buvo skelbiama, kad masyviu medžiotojų naudojamu peiliu ir dujų balionėliu ginkluotą vyrą žmonės apspardė.
Atskubėjus policijos pareigūnams, B. Mikutavičius jau gulėjo ant žemės. Pareigūnams dedant antrankius bei apieškant įtariamąjį aplinkui būriavosi ir visa tai telefonais fiksavo nemažas kauniečių būrys.
Paviešintoje vaizdo medžiagoje užfiksuotas abejonių keliantis policijos pareigūno elgesys. Jis kumščiu smogė gulinčiam įtariamajam, netrukus nuaidėjo žiūrovų ovacijos ir raginimai smogti dar kartą.
Išplatintose nuotraukose buvo matyti, kad B. Mikutavičiaus kakta – apibrozdinta, ant veido – negausios kraujo žymės.
Įtariamojo tėvas: Benas bijos rašyti pareiškimą
Su portalo „Delfi“ žurnalistu bendravęs įtariamojo merginų žudiko tėvas stebėjosi, kad policijos pareigūnai tarsi neskuba teisiškai įvertinti jo sūnų sulaikiusių ir apspardžiusių kauniečių veiksmų.
„Labai gerai, kad jį sulaikė. Bet kam tada jį mušti, spardyti? Gal čia tik Kaune taip įprasta, kai „ereliai“ gatvėje spardo žmogų“, – stebėjosi įtariamojo tėvas.
Jis minėjo bendravęs su policijos tyrėja, kalbėjęs apie sūnaus patirtą smurtą bei siūlęs rašyti pareiškimą.
„Man buvo pasakyta, jog mano pareiškimo nepakaks. Jį turėtų parašyti pats Benas, bet jis tai padaryti tikrai bijos“, – sakė B. Mikutavičiaus tėvas.
Medikai po apžiūros konstatavo, kad sužalojimai nebuvo sunkūs ar rimti. Žaizdos – paviršinės, jokių sveikatos pažeidimų nenustatyta, todėl B. Mikutavičius iš karto buvo uždarytas į areštinę.
Gali būti, kad čia viską nulėmė užvirusios emocijos.
Nubrozdinimai kaktos srityje matėsi kitą dieną po sulaikymo B. Mikutavičių atvežus į Kauno apylinkės teismą. Ant jo riešų buvo antrankių paliktos žymės, delnuose – negilios pjautinės žaizdos.
Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas minėjo, kad vertinant vaizdo įrašus ir medicininę apžiūrą, nenustatyta jokių sveikatos pažeidimų.
Jis pažymėjo, kad panaudota jėga greičiausiai nebuvo perteklinė, nes nesukėlė kūno sužalojimų, tačiau kartu pabrėžė, kad „linčo teismas“ visuomenėje netoleruotinas, tuo pačiu padėkojo gyventojams už pilietiškumą bei pagalbą sulaikant dviejų merginų nužudymu įtariamą asmenį.
Imuniteto valdyba pradėjo tarnybinį patikrinimą
„Delfi“ aiškinantis, ar panaudota jėga sulaikant peiliu ir dujų balionėliu ginkluotą B. Mikutavičių bus vertinama teisiškai, paaiškėjo įdomūs faktai.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vadovė Odeta Vaitkevičienė informavo, kad patikrinimas pradėtas.
Vertinami ne B. Mikutavičių parko prieigose pastebėjusių bei sulaikiusių eilinių kauniečių, o policijos pareigūnų veiksmai.
„Dėl minimų aplinkybių Policijos departamento Imuniteto valdybos Kauno apygardos skyriuje yra pradėtas ir šiuo metu atliekamas tarnybinis patikrinimas. Tarnybinio patikrinimo metu bus susipažinta su visais vaizdo įrašais“, – portalui „Delfi“ sakė O. Vaitkevičienė.
„Delfi“ žiniomis, tarnybinį patikrinimą nuspręsta pradėti socialiniuose tinkluose pasklidus vaizdo įrašui, kuriame užfiksuotas policijos pareigūno smūgis gulinčiam B. Mikutavičiui, minios ovacijos ir raginimai smogti dar kartą.
Pagrindu tapo gauti dviejų piliečių pareiškimai prašant įvertinti policininkų veiksmus.
Smūgį gulinčiam galėjo nulemti sukilusios emocijos
„Delfi“ šaltinių žiniomis, tyrimo metu vertinamas ne tik minėtas vaizdo įrašas, bet ir policijos pareigūnų kūno kamerų užfiksuoti vaizdai. Jų įrašai išliko ir perduoti Imuniteto valdybos pareigūnams.
Neformaliai bendraujant su policijos pareigūnais jie minėjo esminę aplinkybę. Jeigu policininkas būtų smogęs įtariamajam bėgant, vengiant sulaikymo ar aktyviai priešinantis, niekas jam neturėtų jokių pretenzijų.
Tačiau šiuo atveju situacija buvo priešinga. Įtariamasis jau buvo sulaikytas ir pargriautas ant žemės, jį supo nemažai policijos pareigūnų.
Todėl smogusio pareigūno veiksmai gali būti traktuojami kaip perteklinės jėgos naudojimas, kai tam nebuvo jokios būtinybės.
„Gali būti, kad čia viską nulėmė užvirusios emocijos“, – svarstė vienas šaltinių.
Tarnybinį patikrinimą Imuniteto valdybos tyrėjai turėtų baigti po dviejų savaičių ir išvadas perduoti Kauno apskrities policijos vadovams. Nuo išvadų turinio paaiškės, ar policininkas peržengė ribas ir bus baudžiamas, ar elgėsi tinkamai.
„Jei atlikus tarnybinį patikrinimą Imuniteto valdyba konstatuojama, kad pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, VPK vadovas sprendžia dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, ar neskyrimo.
Tokie tarnybiniai patikrinimai gali baigtis ir tarnybinės nuobaudos skyrimu, ir pareigūno elgesio svarstymu įstaigoje sudarytoje Etikos komisijoje“, – sakė Kauno apskrities policijos atstovė O. Vaitkevičienė.
Gydėsi pas psichiatrus, šį faktą slėpė nuo šeimos
Kas paskatino tylų, neišsiskiriantį 29 metų vyrą įvykdyti du kraupius nusikaltimus, už kuriuos, įrodžius kaltę, jam gresia aukščiausia bausmė – įkalinimas iki gyvos galvos?
Atsakymo į šį klausimą ieško tiek policijos tyrėjai, tiek teismo psichiatrijos ekspertai, kuriems tirti perduotas B. Mikutavičius, tiek ir jo artimieji.
„Delfi“ išsiaiškino tam tikras detales, savo įžvalgomis pasidalino įtariamojo artimieji. Artimas šeimos draugas minėjo, kad B. Mikutavičius tėvams išsiskyrus jau buvo sulaukęs pilnametystės, tad išsikraustė į Kauną.
Jis studijavo Vytauto Didžiojo universitete, tačiau studijas nutraukė. Dėl ko tai nutiko, nėra žinoma, B. Mikutavičius buvo itin uždaras, su artimaisiais nesidalino asmeninio gyvenimo detalėmis.
Tiek šeimai artimas šaltinis, tiek kalbintas B. Mikutavičiaus tėvas patvirtino, kad atsikraustęs gyventi į Kauną jis patyrė ženklių sunkumų, dėl kurių gydėsi psichiatrijos ligoninėje.
Įdomi aplinkybė: net patys artimiausi šeimos nariai apie tai nežinojo, gydymosi faktą B. Mikutavičius slėpė net nuo savo mamos.
„Apie tai sužinojome tik po to, kas įvyko. Jis nieko nepasakojo, buvo labai uždaras“, – portalui „Delfi“ sakė įtariamojo tėvas.
Žadėjo paskambinti, kai B. Mikutavičius išeis iš buto
Kalbantis su įtariamojo artimaisiais ir bandant išsiaiškinti dvigubos žmogžudystės motyvus paaiškėjo dar viena aplinkybė.
Nors anksčiau buvo skelbta, esą B. Mikutavičius galėjo nesusivaldyti, nes jo pusseserė kartu su šeimos nariais nusprendė jį iškraustyti iš jiems priklausančio buto, tarsi išmesti gatvėn, viskas buvo kiek kitaip.
B. Mikutavičius iš tiesų gyveno mamos brolio šeimai priklausančiame bute, tačiau iš jo išsikraustė iki tragedijos likus beveik vieneriems metams. Šiame bute apsigyveno į Kauną studijuoti atvykusi pusseserė su drauge. Visgi bute liko kai kurie B. Mikutavičiaus drabužiai, juos lemtingą 2025 metų gruodžio 4-ąją jis atėjo pasiimti.
Jį į butą, kuriame gyveno, įsileido pusseserė. B. Mikutavičiui įėjus vidun, 22 metų mergina sulaukė sesers skambučio, atsiliepė bei paaiškino, kad namuose yra Benas, gana ilgai renkasi savo daiktus ir pažadėjo perskambinti jam išėjus.
Nesulaukusi sesers skambučio, šiai neatsiliepiant telefonu, moteris apie tai pranešė Kauno priemiestyje gyvenančiam broliui.
„Kartu atvažiavo jos brolis su dėde, jie turėjo buto raktus. Atsirakino, įėjo vidun ir pamatę, kas ką tik nutiko, paskambino policijai ir greitajai“, – sakė šeimai artimas žmogus.
Gavę informaciją, kad paskutinis pas žiauriai nužudytą merginą, kuriai peiliu perrėžtas kaklas, lankėsi jos pusbrolis, policijos pareigūnai paskelbė B. Mikutavičiaus paiešką. Tos pačios dienos vakarą gautas pranešimas apie kitą nužudytą merginą, Pramonės prospekte B. Mikutavičiui nuomojamą butą parodyti atvykusią 24 metų bendrovės darbuotoją Gabrielę.
Ji buvo nužudyta tuo pačiu būdu, masyviu peiliu perrėžiant kaklą ir subadant krūtinę.
Klausimų daugiau nei atsakymų
Kodėl iki šiol su policija jokių reikalų neturėjęs, tik du kartus už važiavimą visuomeniniu transportu be bilieto baustas B. Mikutavičius tapo įtariamuoju dvigubos žmogžudystės byloje?
„Delfi“ kalbinti žmonės sakė iki šiol nerandantys atsakymo į šį klausimą. Vėliau paaiškėjo, kad B. Mikutavičius buvo itin uždaras, neturėjo draugų, su artimaisiais bendravo minimaliai.
Kita vertus, jo elgesys nekėlė jokių įtarimų, nepastebėta agresijos apraiškų.
„Jis – adekvatus. Ir išgerdavome, ir šnekėdavome, jokių pykčių nėra buvę. Normalus bachūras, inteligentas.
Gal jam įtaką padarė kompiuteris, ėmė gyventi atskirai nuo tėvų, pajuto laisvę. Klausdavome, ar viskas tau gerai, jis atsakydavo, kad gerai. Juk nevažiuosi tikrinti 29 metų vyro“, – sakė artimas šeimos bičiulis.
Pašnekovas minėjo, kad B. Mikutavičius pas mamą (jo tėvai maždaug prieš 10 metų išsiskyrę – red.) į gimtuosius Žygaičius atvykdavęs du kartus per metus, vasarą ir per didžiąsias žiemos šventes. Užtrukdavęs po savaitę.
„Ką mama gali padaryti 29 metų vyrui, kai jis gyvena atskirai ir pas ją atvyksta dukart metuose? Mama vartoja vaistus, nežinia, kaip išsikapstys. Ji kiek galėjo, tiek ir stengėsi, vaikai buvo prižiūrėti, viskas gerai su jais.
Dabar į viską atsakys psichiatrai. Jeigu ir kilo koks konfliktas su pussesere dėl tų drabužių, kurie buvo bute, tai prie ko tada antra mergina, kuri buvo nužudyta? Panašu, kad žmogui tuo momentu jau buvo „pakaušis pavažiavęs“, juk ne tai, kad paėmei, dūrei peiliu ar trenkei, bet kam gerkles pjauti?“, – svarstė B. Mikutavičiaus šeimą artimai pažįstantis žmogus.
Gynėjai pripažino jautęs sunkiai paaiškinamą grėsmę
Pasak šeimos bičiulio, jokių signalų apie artėjančią tragediją artimieji nebuvo gavę. Nors internete galima rasti vaizdo medžiagą, kur užfiksuoti neva B. Mikutavičiaus išsakomi grasinimai pusseserei, ši apie tai artimiesiems nieko neminėjo.
„Ta mergaitė nieko nepasakodavo, dar buvo susitikusi su pussesere, Beno seserimi, eidavo, kalbėdavosi. Tarsi viskas normaliai, jeigu būtų papasakojusi, kad jis grasina, tokių dalykų tikrai nebuvo“, – sakė „Delfi“ pašnekovas.
Dviejų merginų nužudymu įtariamo ir kaltę dalinai pripažįstančio B. Mikutavičiaus tėvas portalui „Delfi“ minėjo, kad žinia apie įvykusią tragediją jam buvo tarsi perkūnas iš giedro dangaus.
Jis viską labai slėpė. Būtume žinoję, pastebėję, kad jam „sukas kaušas“, gal viskas būtų kitaip pasibaigę.
Su žmona seniai išsiskyręs vyras minėjo reguliariai, bent kartą metuose bendraudavęs su sūnumi, jam nekilo abejonių dėl adekvatumo. Tiesa, apie tai, kad sūnus gydėsi pas psichiatrus, tėvas pripažino sužinojęs tik po tragedijos. Ši aplinkybė nestebina, nes B. Mikutavičius buvo išskirtinai uždaras.
„Iki paauglystės Benas turėjo draugų, normaliai bendravo. Sulaukęs paauglystės užsisklendė, su niekuo nebendravo, neturėjo draugų. Kartu sportavome, kilnojome štangas, daužėme bokso kriaušes, jis buvo vienas geriausių sportininkų“, – sakė įtariamojo tėvas.
Tėvas pripažino nieko nežinojęs apie galimas sūnaus sveikatos problemas, dėl kurių jis pateko psichiatrų globon.
„Jis viską labai slėpė. Būtume žinoję, pastebėję, kad jam „sukas kaušas“, gal viskas būtų kitaip pasibaigę. O jis buvo uždaras ir viską slėpė, per prievartą juk nepriversi žmogaus kažką sakyti, siųsti gydytis ar kažką daryti. Pats žmogus turi suvokti, kad kažkas negerai, tada jau galima jam padėti.
Jis man sakydavo: darbą turiu, gyventi yra kur, kaip ir viskas – gerai“, – sakė B. Mikutavičiaus tėvas.
Dviejų merginų nužudymu įtariamo vyro tėvas prasitarė išgirdęs apie galimą sunkiai suvokiamą nusikaltimų motyvą. Iš kaltę dalinai pripažįstančio sūnaus advokatės išgirdęs, esą šis žudyti ėmė nuo kažko gindamasis, neva jau kurį laiką jautė sunkiai paaiškinamą grėsmę. Gali būti, kad dėl to jis ėmė su savimi nešiotis masyvų peilį ir dujų balionėlį.
Apie tai, kad B. Mikutavičiaus elgesys buvo sunkiai prognozuojamas, portalui „Delfi“ yra minėję ir kiti šaltiniai. Pasak jų, policijos atstovai šią informaciją žinojo ir perspėjo žmones nebandyti su juo susitikti vieniems.
