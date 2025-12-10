 Alytuje atsisveikino su Kaune nužudyta mergina

Alytuje atsisveikino su Kaune nužudyta mergina

2025-12-10 10:25
Gintarė Kavaliauskaitė (LNK)

Po dvigubos žmogžudystės Kaune Alytuje vyko atsisveikinimas su viena iš nužudytų jaunų moterų – antrąja įtariamojo Beno Mikutavičiaus auka. Pagerbti merginos rinkosi ir ją nepažinoję žmonės. Prie atsisveikinimo namų liepsnojo žvakės. Moteries artimieji prašo vietoje gėlių aukoti pinigus labdarai. Prokuratūra jau kreipėsi dėl psichiatrinės ekspertizės skyrimo įtariamajam. Sprendimo dėl jos reikalingumo tikimasi per savaitę.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Alytuje vyko atsisveikinimas su Kaune nužudyta vos 24 metų mergina.

Jos gedi ne tik artimieji – žmonės, merginos nepažinoję, taip pat atėjo pagerbti jos atminimo ir nešė žvakes.

LNK stop kadras

Artimųjų teigimu, jauna moteris dažnai įsitraukdavo į labdaringą veiklą, todėl vietoje gėlių prašoma aukoti Ado Gendroliaus labdaros ir paramos fondui. Surinktos lėšos bus skiriamos sunkiai sergančio vaiko gydymui.

„Jauna mergina galėjo dar gyventi“, – sakė viena iš pašnekovių.

Ji buvo antroji įtariamojo Beno Mikutavičiaus auka. Merginos rastos su pjautinėmis ir durtinėmis žaizdomis.

LNK stop kadras

„Pati turiu vaikų, ir toks įvykis negali nepaliesti“, – teigė vietos gyventoja.

Žudiko motyvai kol kas neaiškūs. Įtariamasis suimtas trims mėnesiams. Dėl šalį sukrėtusių nužudymų atliekamas ikiteisminis tyrimas. Viena jo dalių – psichiatrinė ekspertizė, kuri parodys, ar vyras gali būti teisiamas. Tiesa, kalėjimo jis gali išvengti, jei jam būtų skirtas priverstinis gydymas.

„Kas tam žmogui apskritai susišvietė, ar jis sveikas?“ – svarstė pašnekovas.

LNK stop kadras

Atsisveikinimas su žuvusiąja vyks ir trečiadienį. Moteris bus palaidota Alytaus kolumbariume Daugų gatvėje.

„Mano vyras dvylika metų dirba pas jos tėvelį. Sunku rinkti žodžius“, – sakė kita moteris.

Iš nusikaltimo vietos pabėgusį įtariamąjį surado patys kauniečiai. Susibūrę į paiešką, jie vyrą aptiko vos per keturias valandas ir perdavė policijai.

Šiame straipsnyje:
žmogžudystė Kaune
nužudymas
atsisveikinimas
žuvusi mergina
Benas Mikutavičius
žudikas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų