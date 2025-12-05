Partizanų gatvėje – policijos sujudimas: šukuoja vieną daugiabutį

Gausios policijos pajėgos
Liudininkų teigimu, maždaug gruodžio 5-osios vidurdienį į minėtą adresą sulėkė daugybė policijos ekipažų. Kauniečiai socialiniame tinkle taip pat dalijasi vaizdais iš įvykio vietos ir svarstymais, kas vyksta. Kone visi jie vienbalsiai spėjo, kad policijos sujudimas – dėl ieškomo dviejų merginų nužudymu įtariamo Beno Mikutavičiaus.
„Sujudimas – nemažas. Gal jau rado tą. Tuoj sužinosime. Panašu, kad prie konteinerio gal rado kuprinę, drabužius ar nusikaltimo įrankį. Prašau, pasakykit, kad pagavo. Įdomu, kuo viskas baigsis, nes ilgai nepasislėpsi“, – internautai komentavo feisbuke.
Kauno apskrities policijos atstovė Odeta Vaitkevičienė portalo kauno.diena.lt žurnalistams patvirtino, kad policijos pareigūnai Partizanų gatvėje vykdo ikiteisminio tyrimo veiksmus, susijusius su dviem pastarosios paros jaunų merginų nužudymais.
Abu tyrimai – sujungti
Kaune ketvirtadienį radus dviejų merginų kūnus, jų nužudymu įtariamas tas pats asmuo – B. Mikutavičius, kurio paieška šiuo metu intensyviausiai vykdoma Kaune, penktadienį sakė teisėsauga.
„Šiuo metu turimais pirminiais duomenimis, galime vertinti, kad tai yra vieno asmens nusikalstami veiksmai“, – nurodė Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Rimas Bradūnas.
Jo teigimu, abu ikiteisminiai tyrimai dėl nužudymo buvo sujungti.
„Veika kvalifikuota kaip tyčinis nužudymas, padarytas itin žiauriai. (...) Šiuo metu atliekami pirminiai ikiteisminio tyrimo veiksmai“, – sakė R. Bradūnas.
Anot vyriausiojo prokuroro, kol kas vykdoma nacionalinė nužudymu įtariamo vyro paieška, „artimiausiu metu“ bus sprendžiama dėl tarptautinės paieškos skelbimo, nors policija mano, kad ieškomas asmuo vis dar yra Kaune.
„Dabar yra suplanuota visa eilė priemonių Kauno mieste, prieigose, (...) ir jos yra tiek viešos, tiek neviešos. (...) Šiam momentui dedame akcentą į Kauno miestą, nors gali būti, kad jis per tiek laiko galėjo kažkur pasitraukti į kitus miestus“, – teigė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Mindaugas Akelaitis.
Motyvai – kol kas neaiškūs
Jo teigimu, manyti, kad 1996 metais gimęs įtariamasis vis dar yra Kaune, leidžia jo charakteristika.
„Asmuo yra pakankamai uždaras. Žemesnių pajamų, todėl didžiausia tikimybė, jog gali kažkur judėti pėsčiomis, visuomeniniu transportu ir panašiai. Todėl ypač prašome žmones, kurie gali būti tokiose aplinkybėse, būti budresnius, apsidairyti ir, jeigu pamato įtariamą asmenį, pranešti“, – sakė M. Akelaitis.
Taip pareigūnai kalbėjo po to, kai ketvirtadienį popiet bute V. Krėvės prospekte buvo rastas 2003 metais gimusios moters kūnas ir tos pačios dienos vakarą bute Pramonės prospekte – 2001 metais gimusios moters palaikai.
Ant abiejų kūnų nustatytos durtinės ir pjautinės žaizdos. Tikslus nužudymų laikas nustatinėjamas, preliminariai pirmasis nusikaltimas įvykdytas apie 10–11 val., antrasis – 12–13 valandą.
R. Bradūno pateiktais duomenimis, 2003 metais gimusi auka yra įtariamojo pusseserė, o vyresnę auką su asmeniu sieja buto nuoma.
Pasak Kauno apskrities policijos viršininko, įtariamojo motyvai kol kas nežinomi: „Šiuo momentu motyvų kažkokių įvardint negalime.
Nužudymas sukrėtė bendruomenę
B. Mikutavičius yra kilęs iš Tauragės rajono Žygaičių kaimo. Kaimo bendruomenė sukrėsta dėl visoje šalyje nuskambėjusio nužudymo.
B. Mikutavičius baigė Žygaičių gimnaziją.
„Jie abu, tiek nužudyta mergaitė, tiek jis užaugo mūsų akyse. Negalime atitokti, visi čia išgyvena šoką“, – kalbėjo vietos žmonės.
Tiek aukos, tiek B. Mikutavičiaus šeimas vietiniai mini tik geru žodžiu.
„Abi šeimos labai normalios. Galite įsivaizduoti, kaip čia visi dabar jaučiasi. Visi yra sukrėsti“, – atsiduso viena iš gyventojų.
B. Mikutavičius dar turi brolį ir seserį.
„Šiuo metu net sunku įsivaizduoti, ką jaučia jo tėvai. Tiesa, tėtis gyvena dabar užsienyje, Beno tėvai buvo išsiskyrę“, – pasakojo vietiniai.
Naujausi komentarai