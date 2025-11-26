 Pareigūnai aiškinasi, kas pasipildė kvepalų kolekciją (padėkite atpažinti)

2025-11-26 00:35 kauno.diena.lt inf.

Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės, kuomet liepos 20 d. Kaune, Islandijos pl., iš parduotuvės pavogti kvepalai.

Padaryta turtinė žala siekia apie 175 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo asmenį, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.

Gyventojus, atpažįstančius šį asmenį, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašoma kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 497 arba el. paštu [email protected].

Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d. gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.

Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.

 

 

