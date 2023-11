Panemunės tiltą apgriovusios ukrainietės pagirios – ne tokios ir sunkios: sužinojo siūlomą bausmę

Pasiteisinimas – su karo tėvynėje aidu

Kaip jau rašyta, Panemunės tiltas buvo apgadintas spalio 18-osios vakare – apie 22.30 val. Vos užvažiavusi ant jo nuo Šančių pusės visureigiu „Land Rover Range Rover Sport“, minėta Ukrainos pilietė nulėkė nuo važiuojamosios kelio dalies, kliudė keturis betoninius stulpelius, nušlavė dėžę su smėliu, trenkėsi į metalinius atitvarus bei troleibusų kontaktinio tinklo stulpą ir pakibo ant vieno rato ties pačia tilto atbraila.

Netrukus paaiškėjo ir, kas jai pakišo pagalvę, išgelbėjusią nuo nugarmėjimo į Nemuną. Pirmuoju bandymu į policijos alkoholio matuoklį visureigio vairuotoja pripūtė 1,85 promiles alkoholio. O po penkiolikos minučių – jau 2 promiles. Šių didėjimas reiškė, kad alkoholis buvo vartotas ne per seniausiai.

Būtent taip, iškviesta apklausai į policiją, buvo linkusi teigti ir įtariamoji, vairavus transporto priemonę, būdama girtesnė negu 1,5 prom. alkoholio. Ji pasakojo, kad padarė inkriminuojamą nusikaltimą po to, kai tą spalio 18-osios vakarą – apie 20 val., būdama namuose, sulaukė taip pat Lietuvoje besiglaudžiančių savo tautiečių skambučio ir sužinojo, kad žuvo Ukrainoje su okupantais kovęsis jos draugas. Šios netikėtos žinios sukeltą skausmą ji nusprendė malšinti alkoholiu. 0,33 l talpos brendžio butelį nusipirko vadinamajame mažajame A. Juozapavičiaus prospekto „Šile“. Ir išgėrė jo turinį viena – įsėdus į visureigį, pasistatytą prie šios parduotuvės. Kadangi po to jautėsi gerai, nusprendė grįžti į namus Vaidoto gatvėje, nors ir suprato, kad daro nusikaltimą. O visureigio ant Panemunės tilto, t. y. sėkmingai įveikus beveik du trečdalius A. Juozapavičiaus prospekto, ji nesuvaldė todėl, kad tuo metu lijo ir dėl šlapios kelio dangos automobilį sumėtė.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Liudytojų pasakojimas šokiravo

Tai, kad alkoholis galimai vartotas prieš pat eismo įvykį, patvirtino ir sudaužytame visureigyje rastas įkaltis – tuščias minėtos talpos brendžio butelis.

Tačiau automobilio, prieš kurį Katerynos Y. „Land Rover“ įsuko į A. Juozapavičiaus prospektą iš aikštelės ties minėtu „Šiliuku“, ekipažas linkęs dėti kiek kitokius akcentus, kodėl visureigis patyrė avariją. Minėta liudytojų pora pasakojo, kad jų automobiliui susilyginus su visureigiu, šio vairuotoja demonstratyviai ėmė „spausti gazą“, norėdama įrodyti, kad jos transporto priemonė – pranašesnė. Ir po mesto iššūkio pabandyti su ja palenktyniauti nurūko Panemunės tilto link labai dideliu greičiu. Beje, pati visureigio vairuotoja savo pasakojime apie avarijos aplinkybes apie tuo metu išvystytą greitį užsiminti nelinkusi.

Minėto jos šou pagrindinėje Šančių gatvėje liudytojai teigia visureigio vairuotojos provokacijai nepasidavę. O po kurio laiko privažiavę Panemunės tiltą, pirmiausiai pamatė dūmus, o šiems išsisklaidžius – ir sudaužytą bei vos per plauką Nemune neatsidūrusį tą patį visureigį.

Netrukus pastarojo vairuotoja buvo išvežta greitosios medikų į Kauno klinikas, nes išsiskleidusi oro pagalvė sužalojo jai veidą. Tačiau ilgai minėtoje gydymo įstaigoje Kateryna Y. neužsibuvo, nes rimtesnių sužalojimų nepatyrė.

Nepaisant to, jos nusisamdytas advokatas dar bandė savo ginamosios pabuvojimą Klinikose išnaudoti. Jis pareikalavo, kad ikiteisminis tyrimas nebūtų baigtas, kol Klinikos neatsiųs Katerynos Y. kraujo tyrimo rezultatų. O gal ten alkoholio kraujyje rasta mažiau ir šis kiekis jau nenumato baudžiamosios atsakomybės?

Iš Klinikų gautas atsakymas, kad šios pacientės kraujyje aptiktos 1,87 promilės alkoholio, Katerynos Y. nuo baudžiamosios atsakomybės neišgelbėjo.

Teks susipažinti su Lietuvos įstatymais

Už transporto priemonės vairavimą, esant girtesniam negu 1,5 promilės alkoholio, Lietuvos įstatymai grasina bauda arba areštu, arba net laisvės atėmimu iki vienerių metų. Pagal maksimalią bausmę tai laikoma nesunkiu nusikaltimu.

Beje, Ukrainoje, kaip Rusijoje ir Baltarusijoje, mūsų teisėsaugininkų duomenimis, už vairavimą neblaiviam numatyta tik administracinė atsakomybė. Lietuvoje baudžiamoji atsakomybė už vairavimą, esant girtesniam negu 1,5 promilės alkoholio, taip pat įsigaliojo tik prieš puspenktų metų – nuo 2019-ųjų balandžio 1-osios.

Ikiteisminiam tyrimui vadovavusios prokurorės pareiškime Kauno apylinkės teismui baigti Katerynos Y. bylą baudžiamuoju įsakymu, atsižvelgus į tai, kad ji pripažįsta savo kaltę ir gailisi, be to, yra neteista, siūloma skirti šiai nuo karo tėvynėje su dviem vaikais pabėgusiai ukrainietei švelniausią bausmę – baudą ir beveik minimalų – 2550 eurų šios dydį. Tačiau dėl jau minėto prisipažinimo ir šią baudą dar siūloma mažinti trečdaliu, dėl ko galutinis siūlomos bausmės dydis – 1700 eurų bauda.

Kartu su šia bauda siūloma ir dvejiems metams atimti iš Katerynos Y. teisę vairuoti (grėsė tokios teisės praradimas nuo vienerių iki penkerių metų) bei konfiskuoti nusikaltimo įrankiu tapusį „Land Rover“. Tiksliau – tai, kas iš jo liko.

Kateryna Y. su siūloma bausme sutiko, nes, priešingu atveju, bylos nebūtų galima baigti baudžiamuoju įsakymu.

Kauno apylinkės teismas turi priimti sprendimą per septynias dienas nuo bylos gavimo. Ir Katerynos Y. atsakomybės klausimas bus sprendžiamas, jai nedalyvaujant. Tačiau po teismo, kuris dar gali padidinti arba sumažinti prokurorės siūlomą bausmę, sprendimo kaltinamoji turi teisę sutikti su jai skirta bausme arba nesutikti. Pastaruoju atveju jau būtų rengiamas bylos nagrinėjimo posėdis, kuriame ji dalyvauti privalėtų. Tokiam apsisprendimui yra skirta jau keturiolika dienų.

Svarbiausi klausimai – be atsakymų

Kaip jau rašyta, kyla klausimas, iš kokių lėšų 36-erių Kateryna Y. gyvena Lietuvoje su dviem mažamečiais vaikais. Ji buvo apie pusmetį registruota Užimtumo tarnyboje, tačiau oficialiai dirbti taip ir nepradėjo. Nors yra apsistojusi viename privačiame Vaidoto gatvės dviaukštyje.

Be to, minėtas 2007 m. laidos visureigis – su lietuviškais numeriais ir registruotas jos vardu. Ir per tuos trylika mėnesių, kai gyveno Lietuvoje iki garsiai nuskambėjusio Panemunės tilto taranavimo, šio „Land Rover“ savininkė padarė tiek Kelių eismo taisyklių pažeidimų, kad šiems išvardyti prireikė 20 lapų.

Šie pažeidimai fiksuoti ne tik Kaune, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Daugiausiai – Klaipėdos krašte. Dominuoja – greičio viršijimas bei važinėjimas be techninės apžiūros dokumento. O prieš pusantro mėnesio iki Panemunės tilto taranavimo pasibaigė ir visureigio draudimas.

Šio tilto apgadinimo padariniai nelikviduoti iki šiol, nors įvairios tarnybos dirbo įvykio vietoje ne vieną dieną.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Kas padengs padarytus nuostolius, neaišku. Kaip jau užsiminta, visureigio draudimas jau buvo pasibaigęs, nors dėl girtumo Kateryna Y. vis tiek negalėtų į jį pretenduoti.

Lietuvoje ši Ukrainos pilietė be sudaužyto visureigio daugiau neturi jokio turto.

Tuo tarpu Kauno policijos atstovė linkusi teigti, kad administracinė teisena Katerynos Y. atžvilgiu iki šiol nepradėta, nes laukiama teismo sprendimo. Tokia policijos pozicija motyvuojama tuo, kad du kartus bausti už tą patį negalima.

Tiesa, iš pradžių Kauno policijos atstovė teigė, kad administracinė teisena Katerynos Y. atžvilgiu nepradėta, nes dar reikia sulaukti, kol visi nukentėjusieji suskaičiuos jiems padarytą žalą bei bus peržiūrėti ties įvykio vieta įrengtų vaizdo kamerų įrašai.