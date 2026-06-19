 Pakaunės įmonėje nugriaudėjo sprogimas

Pakaunės įmonėje nugriaudėjo sprogimas

2026-06-19 11:06
Gytis Pankūnas (ELTA)

Kauno rajone ketvirtadienį kilo gaisras atliekų tvarkymo bendrovės „Ekobazė“ patalpose, pranešė ugniagesiai.

<span>Pakaunės įmonėje nugriaudėjo sprogimas</span>
Pakaunės įmonėje nugriaudėjo sprogimas / Asociatyvi G. Skaraitienės / BNS nuotr.

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Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, birželio 18 d. 14.20 val. pranešta, kad Kauno rajone, Alšėnų seniūnijoje, Dievogalos kaime, Stiklo gatvėje, dega atliekų bazė.

Paaiškėjo, kad bendrovės „Ekobazė“ patalpose, atliekų greitaeigyje smulkintuve, buvo įvykęs sprogimas. Dėl ugnies pliūpsnio užsidegė atliekos, patalpos buvo uždūmintos.

Minėtas smulkintuvas apdegė iš vidaus. Pastatas nenukentėjo.

Įmonės atstovas nurodė budėsiąs iki ryto, stebės situaciją. Ugniagesiai nutarė atvykti vėliau ir stebėti situaciją.

Šiame straipsnyje:
Ekobazė
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