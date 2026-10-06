Nėščiosios „TikTok“ transliaciją nutraukė policininkų beldimas į duris: girtą perdavė medikams

Išsivežė medikai
Pranešimą Kauno apskrities policija gavo spalio 3-iosios vakarą, 21.59 val. Minėtą „Tik Tok“ transliaciją stebėjusi moteris teigė, kad nėščioji filmuoja, kaip vartoja alkoholį.
„Atvykę į vietą policijos pareigūnai rado neblaivią moterį, gimusią 1997 metais. Jai nustatytas 1,23 prom. girtumas. Moteris buvo perduota medikams“, – sakė Kauno apskrities policijos Komunikacijos poskyrio vedėja Odeta Vaitkevičienė.
Pašnekovė pridūrė, kad informacija apie įvykį buvo perduota Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai (VVTAĮT) bei teritoriniam policijos komisariatui.
Pagalbos reikėjo ir anksčiau
VVTAĮT Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Andželika Vežbavičiūtė, komentuodama pastarąją situaciją, portalui kauno.diena.lt teigė, kad šiuo konkrečiu atveju Vaiko teisių gynėjai jau ėmėsi veiksmų, kad situacija būtų įvertinta ir moteriai būtų suteikta pagalba.
„Anksčiau šiai moteriai jau buvo prireikę vaiko teisių gynėjų pagalbos“, – akcentavo Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja.
Pasak pašnekovės, įprastai vaiko teisių gynėjai reaguoja, kai pranešama apie galimai pažeidžiamas jau gimusio vaiko teises. Pranešimų apie besilaukiančias moteris, kurioms gali būti reikalinga pagalba, gaunama retais atvejais.
Kaip elgtis pastebėjus sunkumus?
„Svarbu suprasti, kad nėštumas, moters patiriami emociniai ar socialiniai sunkumai savaime nereiškia vaiko teisių pažeidimo. Tačiau pastebėjus, kad besilaukiančiai moteriai gali būti sunku pasirūpinti savimi, ji išgyvena krizę ar jai reikalinga pagalba, svarbu nelikti abejingiems. Pagalbos galima pasiūlyti ir patiems – paklausti, kaip ji jaučiasi, ko jai reikia, paskatinti kreiptis į sveikatos priežiūros ar kitus specialistus.
Gimus kūdikiui, artimieji, pažįstami ir aplinkiniai taip pat gali padėti šeimai – pastebėti sunkumus, pasiteirauti, kaip sekasi, ir pasiūlyti pagalbą. Jei kyla realus susirūpinimas dėl vaiko saugumo, jo poreikių užtikrinimo ar galimų vaiko teisių pažeidimų, svarbu apie tai informuoti policiją ar vaiko teisių gynėjus.
Gydytojai ar kiti artimoje šeimos aplinkoje esantys žmonės į vaiko teisių gynėjus gali kreiptis tuomet, kai kyla pagrįstas susirūpinimas dėl vaiko saugumo ar jo poreikių užtikrinimo. Dažniausiai tokie pranešimai gaunami jau gimus vaikui, kai šeimai ar vaikui reikalinga papildoma pagalba. Svarbu, kad sunkumai būtų pastebėti kuo anksčiau ir šeima sulauktų reikiamos pagalbos“, – patarė A. Vežbavičiūtė.
Svarbiausia – ne ieškoti kaltų, o kuo anksčiau pastebėti sunkumus ir padėti šeimai juos įveikti.
Kauno miesto vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja pabrėžė, kad svarbiausia – ne ieškoti kaltų, o kuo anksčiau pastebėti sunkumus ir padėti šeimai juos įveikti. Laiku suteikta pagalba gali būti labai svarbi tiek vaikui, tiek jo tėvams.
Kilus klausimų, Vaiko teisių gynėjai kviečia žiūrėti Vaiko teisių TV arba konsultuotis su vaiko teisių gynėjais skambinant nemokamu tel. 0 800 10 800. Taip pat galima rašyti žinutę interneto svetainėje vaikoteises.lrv.lt esančiame pokalbių laukelyje.
Pranešti apie vaiko teisių pažeidimą galima artimiausiame vaiko teisių apsaugos skyriuje, užpildant formą Tarnybos interneto svetainėje arba skambinant Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112
(be temos)
(be temos)
(be temos)